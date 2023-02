Pogotowie kryzysowe w kilku gminach na Żywiecczyźnie. Potrzebny "ciężki sprzęt do odśnieżania"

Pogotowie kryzysowe na Żywiecczyźnie

Bieżącą sytuację w regionie opisał w niedzielę w rozmowie z PAP wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk. - W gminach Rajcza, Ujsoły i Milówka drogi krajowe, powiatowe i gminne są przejezdne, choć z ograniczeniami. Czasem pojawia się zamieć i pas ruchu zostaje ograniczony. Wójtowie złożyli wnioski o ciężki sprzęt do odśnieżenia lokalnych dróg wiodących do kilku odciętych przysiółków – powiedział.

Jak zaznaczył, do gmin dotrzeć ma pług wirnikowy z GDDKiA, bo mniejszym sprzętem nie da się udrożnić tych szos. - Służby wojewody odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe organizują dziś transport maszyny. My szukamy kierowcy, bo to po stronie gminy jest zapłacenie mu. Później będzie on dysponowany w zależności od potrzeb. Stopniowo odśnieżane będą drogi do przysiółków – zapewnił Kucharczyk.