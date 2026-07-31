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Polska

Zalane rondo po burzy w Białej Podlaskiej

Agnieszka Szwach
Damian Dziugieł
Zespół autorów
Agnieszka SzwachOprac. Damian Dziugieł
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Zalane rondo, Biała Podlaska
Zalane rondo, Biała Podlaska
Źródło wideo: Kontakt24 / Agnieszka
Źródło zdj. gł.: Kontakt24/Agnieszka
Burza, która przeszła przez Białą Podlaską w województwie lubelskim, doprowadziła do zalania jednego z rond w mieście. Widać to na nagraniu, które otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W piątek przez Polskę przechodziły burze. Miejscami towarzyszyły im ulewne opady deszczu. Do redakcji Kontaktu24 zwróciła się pani Agnieszka, mieszkanka Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). Kobieta przekazała, że mieszka przy tymczasowym rondzie, które od momentu powstania jest zalewane w wyniku intensywnych opadów deszczu. Opowiedziała, jak wyglądała sytuacja po burzy.

Biała Podlaska. Zalane rondo po burzy

- W piątek po godzinie 17 po burzy z dużymi opadami deszczu i gradu doszło do ponownego zalania ronda przy ulicach Janowskiej i Sobieskiego. To tymczasowe rondo, które powstało w związku z przebudową trasy. Niestety, gdy są mocniejsze opady, to rondo jest pod wodą. Dzieje się tak w zasadzie od jego powstania kilka lat temu - zaczęła.

W zeszłym tygodniu miało być gorzej. Relacja

Internautka dodała, że na miejscu cały czas pracują służby. - Woda jest odpompowywana. Cały czas działają na miejscu strażacy. Droga jest już raczej przejezdna, więc pewnie niedługo odjadą. Z resztą dzisiaj nie było wcale najgorzej. Po nawałnicy w zeszłym tygodniu było ciężko. Do tego stopnia, że woda dostawała się do naszych bloków. Dzisiaj w porównaniu do zeszło tygodnia nie było wcale tak źle - podsumowała.

Zalane rondo, Biała Podlaska
Źródło: Kontakt24 / Agnieszka
Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl
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Tagi:
Biała PodlaskaLubelskieburze
Agnieszka Szwach
Agnieszka Szwach
Dziennikarka tvn24.pl
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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