Polska Trudny weekend w Tatrach. Nie żyje turysta Matylda Dziechcińska |

Bezpieczeństwo w górach w upalny dzień Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jacek Jacobi/Shutterstock

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Nad ranem w niedzielę do centrali TOPR wpłynęło zgłoszenie o zatrzymaniu krążenia u turysty podczas podejścia znad Morskiego Oka nad Czarny Staw pod Rysami. Ratownicy ruszyli na pomoc poszkodowanemu śmigłowcem i niezwłocznie przetransportowali go do szpitala. Niestety turysta zmarł.

Nie była to jednak jedyna interwencja ratowników. Lato w Tatrach przyciąga tłumy turystów, a wraz ze wzrostem liczby osób na szlakach rośnie również liczba wypadków i sytuacji wymagających pomocy ratowników. - W ciągu całej doby interweniowaliśmy blisko 30 razy, a w ciągu nocy mieliśmy 13 zgłoszeń od potrzebujących pomocy - powiedział ratownik dyżurny TOPR.

Pozostałe interwencje dotyczyły między innymi utknięcia w trudnym terenie w rejonie Granatów, poważnej kontuzji nogi na szlaku przez Boczań do Doliny Gąsienicowej, a także licznych omdleń i zasłabnięć.

Ratownicy apelują o ostrożność podczas górskich wędrówek

Ze względu na sprzyjającą pogodę i szczyt wakacyjnych wypraw, w Tatrach panuje obecnie bardzo duży ruch turystyczny. Między innymi przed Giewontem czy Rysami tworzą się kolejki turystów. Ratownicy apelują o ostrożność, dostosowanie trasy do własnych możliwości i rozwagę podczas górskich wędrówek.

Trwa upalny weekend w Tatrach, dlatego ratownicy przypominają, że przed wyruszeniem na wędrówkę trzeba się odpowiednio przygotować i zaplanować trasę. Należy mieć ze sobą zapas wody, odpowiednie nakrycie głowy oraz kremy z filtrem UV. W razie nagłego pogorszenia samopoczucia należy przerwać wędrówkę, zejść w zacienione miejsce i odpocząć, ponieważ wysoka temperatura szczególnie obciąża organizm podczas długich podejść.

Turyści powinni także śledzić prognozy pogody, ponieważ podczas upałów mogą wystąpić gwałtowne burze. Od poniedziałku zapowiadana jest zmiana pogody i opady deszczu.