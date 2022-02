"Trąba przeszła, niszcząc po drodze dom w dom. Łzy stanęły mi w oczach, jak zobaczyłem to pobojowisko"

Ofiary śmiertelne

Ponad 300 tysięcy odbiorców bez prądu

Trąba powietrzna w Dobrzycy. "Kilkanaście rodzin nie ma gdzie mieszkać"

- Takiego pobojowiska i skali zniszczeń nigdy nie widziałem. Jak przyjechałem rano do poszkodowanych, to łzy w oczach mi stanęły - powiedział burmistrz Dobrzycy od 15 lat Jarosław Pietrzak. - Łzy stanęły mi w oczach, jak zobaczyłem to pobojowisko po huraganie w Dobrzycy - mówił.

"Zerwał się wiatr. Nagle zaczęło wszystko fruwać"

- Akurat wstałam do pracy. Tak jakby dom się zawalał, jakby z nieba kamienie leciały. To trwało sekundę, może dwie, trzy. Widziałam wiry. Jest tragedia - mówiła inna z poszkodowanych. - Zerwał się wiatr. Nagle zaczęło wszystko fruwać - relacjonowała jedna z kobiet.

- To cud, że tu w Dobrzycy nikt nie zginął - powiedział Zieliński. - Sytuacja jest bardzo trudna, ale służby cały czas pracują, gdyż pogoda cały czas jeszcze nie jest na tyle łaskawa, by być spokojnym. Tym bardziej, że zapowiadane jest w najbliższych godzinach również duże natężenie wiatru - mówił.

Ze względu na trudną sytuację ściągane są już "dodatkowe siły i środki" - zarówno z terenu województwa wielkopolskiego, jak i spoza niego. Straż wystosowała apel do mieszkańców o zabezpieczenie wszystkich elementów, które mogą być przeniesione przez wiatr. "Najważniejsze to zabezpieczyć wszystkie luźne elementy. I apeluję o niewychodzenie z domu" - powiedział st. bryg. Zamelczyk. Pytany, czy są domy, do których nie można wrócić na noc, strażak odparł, że w tej chwili sprawdza to nadzór budowlany i specjalnie powołana komisja. - Widzieliśmy tu jeden budynek, w którym kompletnie zniknęło piętro - wskazał.