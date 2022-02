"Trąba przeszła niszcząc po drodze dom w dom. Łzy stanęły mi w oczach, jak zobaczyłem to pobojowisko"

Wichury przechodzą przez Polskę. Straż interweniowała już ponad 6200 razy. W Dobrzycy w Wielkopolsce po przejściu trąby powietrznej uszkodzonych jest kilkadziesiąt domów. Jak powiedział starosta powiatu pleszewskiego, gdzie leży miejscowość, kilkanaście rodzin nie ma gdzie mieszkać. Przygotowywane są dla nich miejsca noclegowe. Co najmniej trzy osoby zginęły, są ranni. W czwartek rano bez prądu były setki tysięcy odbiorców.

Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że do godziny 11 w czwartek w związku z silnym wiatrem odebrano 6253 zgłoszeń. Najwięcej w województwach: wielkopolskim - 1441, mazowieckim - 1117, łódzkim - 1105, lubuskim - 563. Wiatr uszkodził ponad 500 budynków.

Zgłoszenia cały czas napływają, a strażacy najczęściej wyjeżdżają do zerwanych dachów i powalonych drzew. Wiatr uszkadza linie energetyczne i łamie drzewa, które upadają na drogi i trasy kolejowe. - Jeżeli nie musimy, nie wychodźmy z domów - apelował na antenie TVN24 młodszy brygadier Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy PSP.

Ofiary śmiertelne

Co najmniej trzy osoby zginęły w wyniku gwałtownych zjawisk. W Lubuskiem na drodze powiatowej w okolicach Międzyrzecza około godz. 6.30 duże drzewo przewróciło się wprost na jadący samochód osobowy marki Seat. Kierujący nim , jak sie potem okazało nie 70-letni a 64-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

Do zdarzenia doszło przy ulicy Domagały | Tomasz Wiśniewski / Kontakt 24

Ponad 300 tysięcy odbiorców bez prądu

Trąba powietrzna w Dobrzycy. "Kilkanaście rodzin nie ma gdzie mieszkać"

Najtrudniejsza sytuacja panuje w Wielkopolsce. Przez Dobrzycę, niewielkie miasto położone w powiecie pleszewskim, niedaleko Kalisza przeszła trąba powietrzna. - Zostało tam uszkodzonych 30-40 budynków - poinformował rzecznik PSP. Łącznie z sąsiednią Sośnicą wiatr uszkodził w tych dwóch miejscowościach 50 domów. - W powiecie pleszewskim zniszczenia dokonane przez wichurę są najbardziej widoczne, to jest naprawdę masowe - dodał.

- Takiego pobojowiska i skali zniszczeń nigdy nie widziałem. Jak przyjechałem rano do poszkodowanych, to łzy w oczach mi stanęły - powiedział burmistrz Dobrzycy od 15 lat, Jarosław Pietrzak. - Łzy stanęły mi w oczach, jak zobaczyłem to pobojowisko po huraganie w Dobrzycy - mówił.