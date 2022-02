Ofiary śmiertelne, ranni, ogrom zniszczeń. Polska po czwartkowych wichurach

Trzy ofiary śmiertelne, 19 osób rannych i tysiące uszkodzonych budynków - to skutki wichur, które w czwartek przetoczyły się przez Polskę. W całym kraju strażacy odnotowali 13 666 zgłoszeń dotyczących usuwania skutków silnego wiatru. Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie woj. wielkopolskiego - 2925, łódzkiego - 1883, mazowieckiego - 1836, dolnośląskiego - 1319. Bez prądu wciąż pozostaje niemal 50 tysięcy odbiorców.

Z kolei od północy do godziny 6 w piątek w całym kraju odnotowano 65 zdarzeń. Jak jednak zaznaczają strażacy zgłoszenia po nocy zaczynają dopiero spływać. - Główne uderzenie z czwartku zostało powstrzymane, ale jest masa rzeczy, które musimy dokończyć. Mamy też alerty pogodowe dotyczące silnego wiatru w piątek - dodał Kierzkowski.

Wichury w Polsce. Ranni

Kierzkowski podkreślił, że 19 osób, które w czwartek odniosły obrażenia to głównie osoby, które ucierpiały od połamanych gałęzi i drzew. Zaznaczył, że do najpoważniejszych zdarzeń w czwartek doszło w powiecie pleszewskim w Dobrzycy (wielkopolskie), gdzie przeszła trąba powietrzna.

- Tam wysłaliśmy 20 kadetów ze szkoły aspirantów do pomocy w usuwaniu skutków tej trąby - powiedział Kierzkowski. Dodał, że we wsi Dmenin w pow. radomszczańskim wiatr urwał skrzydła ok. 30-metrowej turbiny wiatrowej. Nikt nie został poszkodowany. Dwie osoby zginęły wskutek zawalenia się żurawia na budowie w Krakowie, zaś jedna w wyniku zwalenia się drzewa na samochód.