"Jakby dom się zawalał, jakby z nieba kamienie leciały". Jedna osoba nie żyje, setki tysięcy odbiorców bez prądu

- Od północy do godziny 6 rano strażacy otrzymali już 1407 zgłoszeń dotyczących usuwania skutków silnego wiatru - powiedział w czwartek rano we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski. Zgłoszenia cały czas napływają, a straż najczęściej wyjeżdża do zerwanych dachów i powalonych drzew.