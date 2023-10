"Gałęzie się łamią". Na Śnieżce porywy o prędkości 130 km/h, w Tatrach wieje niewiele słabiej

W sobotę Polska znalazła się pod wpływem niżu Tino z centrum nad Skandynawią . Dzięki niemu poranek w wielu miejscach jest pogodny, ale i wietrzny. Szczególnie mocno odczuwalne jest to w górach.

Silne porywy w Karkonoszach

Od rana silnie wieje w Karkonoszach. Jak podała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, do godziny 12 najsilniejsze podmuchy na Śnieżce osiągnęły prędkość 130 kilometrów na godzinę. Silnie wiało także w innych miejscach - w Zgorzelcu podmuchy sięgały 61 km/h, zaś w Jeleniej Górze 50 km/h.

Według komunikatu Karkonoskiej Grupy GOPR w sobotę w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura będzie wahać się w ciągu dnia od 7 do 15 stopni Celsjusza. Widoczność w górach jest zmienna, a ratownicy GOPR ostrzegają, że szlaki są miejscami mokre i śliskie.

Halny zatrzymał kolejkę liniową

Silne porywy wiatru zanotowano również w Tatrach. Do godziny 12 na Kasprowym Wierchu zarejestrowano podmuchy wiatru sięgające 126 km/h.

W Zakopanem w sobotę termometry wskazują 20 st. C., ale już w niedzielę temperatura pod Giewontem spadnie do 3 st. C., a wieczorem ma być mróz; na szczytach gór zapowiadane są opady śniegu - przekazał IMGW.