Ponad 400 interwencji po sobotnich ulewach

Pogoda w sobotę była daleka od spokojnej. Przez kraj przetoczyły się silne ulewy. Aura stała się przyczyną 430 interwencji straży pożarnej. Lokalnie silnie wiało, co przyczyniło się do awarii prądu.

Awarie prądu w woj. łódzkim

- W całym województwie pozbawionych prądu jest 2780 gospodarstw. Najwięcej - 2312 - w rejonie Łowicza, gdzie doszło do zerwania linii energetycznej przez połamane konary drzew. Intensywne deszcze przechodzą nad regionem od soboty, jednak na razie nie ma zagrożenia większymi podtopieniami czy zalaniami. Straż pożarna interweniowała w pojedynczych przypadkach - powiedział dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi Cezary Zarzycki.

Połamane drzewa, zalane piwnice w Świętokrzyskiem

Połamane drzewa na drogach, podtopione budynki - to skutek intensywnych opadów deszczu, które nawiedziły region świętokrzyski. Towarzyszyły im burze i silne porywy wiatru.

Interwencje na Śląsku

Najbardziej pogoda dała się we znaki na północy woj. śląskiego - w powiatach częstochowskim (27 interwencji), kłobuckim (12) i zawierciańskim (4). Nie zanotowano poważniejszych zdarzeń.

W zachodniej części woj. śląskiego (powiatach raciborskim i rybnickim) warunki pogodowe przyczyniły się do przerw w dostawach energii elektrycznej do 1167 odbiorców - 26 stacji energetycznych zostało pozbawionych zasilania.

Najwięcej gospodarstw domowych (ok. 800) wciąż nie ma prądu w gminie Kornowac w powiecie raciborskim i w miejscowości Lyski w powiecie rybnickim (358). Nie działa też jedna stacja transformatorowa w Raciborzu, gdzie prądu nie ma ośmiu odbiorców.

Niebezpiecznie było też na Mazowszu

- Były to zalania, podtopienia, wypompowywanie wody z posesji i domów - wyjaśnił mł. asp. Michał Kucharski z Komendy Powiatowej PSP w Lipsku. Przekazał też, że "to były drobne zdarzenia, z którymi straż powiatu lipskiego poradziła sobie samodzielnie". - Wiele razy wyjeżdżały do zdarzeń również jednostki OSP - wskazał.