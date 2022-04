Dwa pogodowe światy w Polsce. Nad morzem wiosna w pełni, w górach białe święta

czytaj dalej

Od początku roku do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt prowadzonego przez warszawskie Lasy Miejskie trafiło już 10 małych zajęcy. Ale wcale tego nie potrzebowały, tak jak sarny, kuny czy łosie. Jak tłumaczyła Andżelika Gackowska, zastępczyni dyrektora ds. gospodarki leśnej, wiosną kiedy zwierzęta te się rozmnażają, "padają ofiarą nadgorliwej pomocy". Podkreśliła, że widok młodego bez matki nie zawsze oznacza, iż zostało ono porzucone. Jak mówiła "jeżeli zostanie pozbawione życia w naturze, to będzie mu bardzo ciężko do niej wrócić". A może skończyć się to dla niego nawet śmiercią.