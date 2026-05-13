Znaczne ochłodzenie w Tatrach. Spadł śnieg

Tatry, Kasprowy Wierch (3.05.2026 r.)
Źródło zdj. gł.: Marek Podmokly / Agencja Wyborcza
W Tatrach spadł śnieg. W nocy z wtorku na środę opady białego puchu wystąpiły w wyższych partiach gór. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają, że warunki do uprawiania turystyki są trudne.

Aura w ostatnich dniach sprzyjała topnieniu śniegu w Tatrach. Od niedzieli pokrywa śnieżna na Kasprowym Wierchu zmniejszyła się z pół metra do ok. 10 centymetrów. Noc z wtorku na środę przyniosła zmianę pogody. Jak poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN), w wyższych partiach gór wystąpiły opady śniegu. Od wysokości ok. 1400 metrów nad poziomem morza cienka warstwa świeżego białego puchu przykryła starszy, twardy śnieg. Spadła także temperatura powietrza. W środę rano na Kasprowym Wierchu odnotowano -7 stopni Celsjusza.

Na szlakach jest ślisko

Władze TPN przekazały, że w wielu miejscach jest bardzo ślisko. W szczytowych partiach Tatr, powyżej 1800 m n.p.m., obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że wyzwolenie lawiny jest możliwe głównie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest także samoistne schodzenie małych i średnich lawin.

"Wybierając się w wyższe partie Tatr, należy posiadać doświadczenie w zimowej turystyce górskiej oraz odpowiedni sprzęt zimowy (raki, czekan, kask, lawinowe ABC) wraz z umiejętnością obsługi" - czytamy w najnowszym komunikacie TPN.

W niższych partiach Tatr zalega błoto i jest mokro.

Źródło: TPN, PAP
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
