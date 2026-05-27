Polska Za nami ciepła noc. W jednym mieście była prawie tropikalna Oprac. Agnieszka Stradecka |

Od kilku dni do Polski napływały ciepłe masy powietrza, które miejscami spowodowały wzrost temperatury maksymalnej blisko 30 stopni Celsjusza. Miało to przełożenie także na wartości po zachodzie słońca.

Noc tropikalna była blisko

W nocy w większości kraju termometry pokazywały ponad 15 stopni Celsjusza. Najwyższa temperatura minimalna odnotowana została w Kozienicach i wyniosła 19,6 stopni Celsjusza. Do nocy tropikalnej było blisko - jak wyjaśnił synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, przez większość nocy wartości utrzymywały się powyżej progu 20 stopni, ale w pewnym momencie stacja zanotowała niższą wartość. Z tego powodu minionej nocy w Kozienicach nie można uznać za tropikalną, ale była ona najcieplejszą w tym roku.

Najniższe temperatury minimalne zanotowano w nocy w Sudetach - w Jeleniej Górze w pewnym momencie wartości spadły do 8,9 st. C. Stosunkowo chłodno było także w pasie Wybrzeża.

Temperatura minimalna w nocy z wtorku na środę Źródło zdjęcia: CMM IMGW

W środę nad Polską przechodzi chłodny front atmosferyczny, wędrujący z północy na południe. Przyniesie on wyraźne ochłodzenie. Wlewające się za frontem polarne powietrze obniży temperaturę, szczególnie na północy kraju, gdzie spodziewane są wartości poniżej 20 stopni. Oznacza to, że następna noc okaże się chłodniejsza niż ta miniona. Po południu spodziewane są również burze.