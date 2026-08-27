Wraca upał. Tu IMGW wydał ostrzeżenia
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał
Żółte alarmy meteorologiczne wydano w województwach:
- lubuskim, poza powiatami: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, międzyrzeckim, strzelecko-drezdeneckim;
- dolnośląskim, poza powiatami: jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, Wałbrzych, wałbrzyskim, kłodzkim;
- opolskim, poza powiatami kluczborskim i oleskim;
- śląskim, w powiatach: bielskim, cieszyńskim, Bielsko-Biała, pszczyńskim, bieruńsko-lędzińskim, Tychy, Jastrzębie-Zdrój, wodzisławskim, raciborskim, rybnickim, Rybnik, Żory, mikołowskim, Mysłowice, Katowice, gliwickim, Gliwice, tarnogórskim, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Zabrze, Bytom.
W wymienionych regionach wystąpi upał. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 do 31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia będą ważne w piątek od godziny 12 do godziny 20.
Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW
IMGW informuje, że ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.