Polska Wędrówka opadów nad Polską. Gdzie przyda się parasol Oprac. Franciszek Wajdzik |

Prognozowane opady w poniedziałek i wtorek Źródło: ventusky.com

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, początek tygodnia przyniesie duże zachmurzenie z przemieszczającymi się od południowego zachodu w głąb kraju słabymi, umiarkowanymi i przelotnymi opadami deszczu do 2-10 litrów na metr kwadratowy. Prognozowane są także burze, w trakcie których spadnie nawet od 10 do 20 l/mkw. Zagrzmieć może w całym kraju z wyjątkiem północno-zachodnich i północno-wschodnich regionów. Wyładowaniom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 75 kilometrów na godzinę.

Od rana słabe przelotne opady deszczu pojawiają się lokalnie na południu kraju. Do godziny 12 popadać może na zachodzie i południowym zachodzie. W drugiej części dnia fala przelotnych opadów obejmie niemal całą Polskę poza krańcami północno-wschodnimi. Z kolei po południu prognozowane są burze z silnym deszczem do 10-20 l/mkw. W 14 województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.

W nocy strefa pofalowanego frontu chodnego dalej wędrować będzie z południowego zachodu na północny wschód. Spadnie średnio od 2 do 10 l/mkw., a na zachodzie do 1-2 l/mkw. W drugiej części nocy w południowych regionach opady będą umiarkowane i silne. Tam spaść może nawet do 20 l/mkw.

Mapa i radar opadów