Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Padły strzały. Trump ewakuowany
Polska

W nocy padał śnieg. W niedzielę miejscami może pojawić się krupa śnieżna

|
Śnieg padający w Gołdapi (województwo warmińsko-mazurskie)
Źródło: Kontakt24/Klaudia
Pogoda. W nocy i w niedzielę nad ranem w części kraju padał śnieg. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie opadów z województwa warmińsko-mazurskiego. Według naszej synoptyk w ciągu dnia mogą nas czekać także inne zimowe opady.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Jak wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w niedzielę większość Polski - poza rejonami północnymi i północno-zachodnimi - dostała się pod wpływ silnego wiru niżowego Ylvi. Jego centrum znajduje się w poniedziałkowy poranek w pobliżu granicy estońsko-rosyjskiej. Nad nasz kraj nasunął się w nocy chłodny front znad Skandynawii, pchany przez masy chłodnego powietrza pochodzenia arktycznego. Rano rozciąga się nad Podlaskiem, Mazowszem, Lubelszczyzną, Kielecczyzną i Podkarpaciem, a jego koniec zahacza o Śląsk i Małopolskę.

Na północy popadał śnieg

W związku z napływem chłodnego frontu w nocy do części kraju wróciły zimowe opady. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie z Gołdapi w województwie warmińsko-mazurskim, na którym widać padający śnieg. Zgodnie z informacjami naszej synoptyk rano śnieg pojawił się także na Kaszubach i w rejonie Siemiatycz w woj. podlaskim.

Miejscami spadnie krupa śnieżna

Unton-Pyziołek opisała także rozwój sytuacji pogodowej w ciągu niedzieli. Za wspomnianym frontem rozciąga się wtórna strefa frontowa z chmurami kłębiącymi się nad Bałtykiem, Łotwą i Kaszubami, które niosą mieszane opady. W kolejnych godzinach ta strefa będzie podążać w kierunku wschodniej połowy Polski, gdzie miejscami przynieść krupę śnieżną. Synoptyk dodała, że silnemu i szybkiemu spływowi zimna towarzyszy silny i groźny wiatr. Ostrzega przed nim Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w związku z podmuchami w części kraju obowiązuje alert RCB.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Niedziela z silnym wiatrem. Tu ostrzega IMGW

Prognoza

Źródło: tvnmeteo.pl, Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/Klaudia

Udostępnij:
Tagi:
Śniegpogodaprognoza pogody
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Silny wiatr, wichury
"Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz"
Polska
Silny wiatr, wichura
Niedziela z silnym wiatrem. Tu ostrzega IMGW
Prognoza
Deszcz, chłodno, parasol
Czeka nas chłodny dzień z przelotnymi opadami
Polska
Indie zmagają się z ekstremalnym upałem
Ponad 45 stopni Celsjusza na termometrach. Upał rozlewa się po kraju
Świat
Opady deszczu ze śniegiem w nocy
W nocy może spaść śnieg z deszczem
Polska
Pożar na północy Japonii
Ewakuowano jedną trzecią populacji miasta. Trwa walka z pożarami
Świat
Prognoza odchylenia temperatury powyżej normy na wys. 1,5 km
Idzie zimno. A co z majówką?
Polska
Ochłodzenie
Uderzenie zimna spod bieguna. Co pokazuje prognoza pogody
Polska
Pożary w USA
"Nie ma sposobu, by zatrzymać ten pożar"
Świat
Kazimierz Dolny - Jesteśmy stąd
Malownicze miasto nad Wisłą. Powstało na opokach, marglach i wapieniach
Polska
Niedźwiedź brunatny
Ekspertka: niedźwiedź nie dąży do konfrontacji
Polska
Wiatr, pogoda, wietrznie
Silny wiatr obniży temperaturę odczuwalną
Prognoza
Uczestnicy eksperymentu SOLIS100
Sześć osób spędzi 100 dni w izolacji. Jedną z nich jest Polka
Nauka
Przymrozek, noc
Noc chłodna i wietrzna. Co przyniesie sobota
Prognoza
Meteoryt żelazny znaleziony w gminie Zadzim (województwo łódzkie)
Kosmiczna skała znaleziona pod Łodzią
Polska
Pożary trawią miasto Otsuchi w Japonii
Ewakuacja tysięcy ludzi. "Myślę tylko o tym, co mamy robić"
Świat
Deszcz ze śniegiem, deszcz, wiosna
Zmiana w pogodzie będzie radykalna
Prognoza
Kazimierz Dolny
Pogoda dla Kazimierza Dolnego. Czy aura nie przeszkodzi w świętowaniu
Prognoza
Tajemniczy złoty okaz z Zatoki Alaska
Znaleziono ją w oceanie i nikt nie wiedział, czym jest. Teraz rozwiązano zagadkę
Nauka
Mount Everest
Setki alpinistów utknęły pod Mount Everestem
Świat
Niedźwiedzica brunatna z młodym - zdj. ilustracyjne
Oko w oko z niedźwiedziem. Jak wyjść z tego cało
Polska
Jedno z tornad, które pojawiły się nad Oklahomą w nocy
Wirowało przez 40 minut. Skutki były tragiczne
Świat
Lokalizacja piątkowego trzęsienia ziemi na Krecie
Trzęsienie ziemi na wyspie lubianej przez Polaków
Świat
Silny wiatr
Będzie mocniej wiało
Prognoza
Mogadiszu, stolicę Somalii, nawiedziły powodzie
Woda zalewała ulice, wiatr zrywał dachy
Świat
Sonda Voyager 1
Jest 25 miliardów kilometrów od Ziemi, NASA próbuje przedłużyć jej misję
Nauka
Wilk, wilki, Włochy
Znaleźli kilkanaście martwych wilków. Mogły zostać otrute
Świat
Przymrozki
Nocą lokalnie pojawią się przymrozki
Prognoza
Bocian w gnieździe
Usłyszał strzał i zobaczył, jak bocian upada w gnieździe
Świat
Wiosna, śnieg, deszcz ze śniegiem
Czeka nas zimny prysznic. Jak bardzo spadnie temperatura
Prognoza
