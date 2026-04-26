Polska W nocy padał śnieg. W niedzielę miejscami może pojawić się krupa śnieżna Krzysztof Posytek |

Śnieg padający w Gołdapi (województwo warmińsko-mazurskie) Źródło: Kontakt24/Klaudia

Jak wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w niedzielę większość Polski - poza rejonami północnymi i północno-zachodnimi - dostała się pod wpływ silnego wiru niżowego Ylvi. Jego centrum znajduje się w poniedziałkowy poranek w pobliżu granicy estońsko-rosyjskiej. Nad nasz kraj nasunął się w nocy chłodny front znad Skandynawii, pchany przez masy chłodnego powietrza pochodzenia arktycznego. Rano rozciąga się nad Podlaskiem, Mazowszem, Lubelszczyzną, Kielecczyzną i Podkarpaciem, a jego koniec zahacza o Śląsk i Małopolskę.

Na północy popadał śnieg

W związku z napływem chłodnego frontu w nocy do części kraju wróciły zimowe opady. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie z Gołdapi w województwie warmińsko-mazurskim, na którym widać padający śnieg. Zgodnie z informacjami naszej synoptyk rano śnieg pojawił się także na Kaszubach i w rejonie Siemiatycz w woj. podlaskim.

Miejscami spadnie krupa śnieżna

Unton-Pyziołek opisała także rozwój sytuacji pogodowej w ciągu niedzieli. Za wspomnianym frontem rozciąga się wtórna strefa frontowa z chmurami kłębiącymi się nad Bałtykiem, Łotwą i Kaszubami, które niosą mieszane opady. W kolejnych godzinach ta strefa będzie podążać w kierunku wschodniej połowy Polski, gdzie miejscami przynieść krupę śnieżną. Synoptyk dodała, że silnemu i szybkiemu spływowi zimna towarzyszy silny i groźny wiatr. Ostrzega przed nim Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w związku z podmuchami w części kraju obowiązuje alert RCB.