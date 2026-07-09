Polska Uwaga na burze z silnym deszczem. Ostrzeżenia IMGW Oprac. Franciszek Wajdzik |

Prognoza pogody na czwartek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

Żółte alarmy wydano w województwach:

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

mazowieckim , poza zachodnią i południowo-zachodnią częścią województwa;

lubelskim, w powiatach: puławskim, ryckim, łukowskim, lubartowskim, radzyńskim, bialskim, Biała Podlaska, parczewskim, włodawskim.

W tych regionach prognozowane są opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Wysokość opadu miejscami od 25 do 35 l/mkw., lokalnie do 45 l/mkw. Lokalnie opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Możliwe są opady drobnego grad. Burze możliwe będą głównie w piątek. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 16 w czwartek do godziny 18 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.