Uwaga na burze. Ostrzeżenia w części kraju
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze
Żółte alarmy przed burzami wydano w województwach:
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: brodnickim, grudziądzkim, Grudziądz;
- pomorskim, w powiatach: Gdańsk, gdańskim, nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, starogardzkim;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: Elbląg, elbląskim, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, działdowskim, nidzickim, szczycieńskim, olsztyńskim, Olsztyn.
W wymienionych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie spadnie grad. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 13 do godziny 20 we wtorek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Jak pisze IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia "przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".