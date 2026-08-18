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Uwaga na burze. Ostrzeżenia w części kraju

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Burza
Warunki biometeo we wtorek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne. Z komunikatu wynika, że w części kraju mogą pojawić się burze. Sprawdź, gdzie należy uważać.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy przed burzami wydano w województwach:

  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: brodnickim, grudziądzkim, Grudziądz;
  • pomorskim, w powiatach: Gdańsk, gdańskim, nowodworskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, starogardzkim;
  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: Elbląg, elbląskim, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, działdowskim, nidzickim, szczycieńskim, olsztyńskim, Olsztyn.

W wymienionych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie spadnie grad. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 13 do godziny 20 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW
Ostrzeżenia IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Jak pisze IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia "przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Źródło: IMGW
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Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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