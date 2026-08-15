Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Upał. Ostrzeżenia IMGW w niemal całej Polsce. Miejscami jest pomarańczowo

Franciszek Wajdzik
Damian Dziugieł
Krzysztof Posytek
Zespół autorów
Oprac. Franciszek WajdzikOprac. Damian DziugiełOprac. Krzysztof Posytek
|
Upał w mieście
Warunki biometeo na sobotę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Georgios_Kostomitsopoulos/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Przed nami upalna sobota. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w 15 województwach, a w części kraju mają one pomarańczowy kolor. Sprawdź, na jaką temperaturę się szykować.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Alarmy drugiego stopnia przed upałem pojawiły się w województwach:

  • łódzkim, w powiatach: wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim, bełchatowskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, radomszczańskim;
  • świętokrzyskim;
  • opolskim;
  • śląskim, poza powiatem żywieckim;
  • małopolskim, z wyjątkiem powiatów południowych;
  • podkarpackim, z wyjątkiem powiatów południowych.

Prognozowana temperatura maksymalna wyniesie tutaj od 30 do 34 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy - od 17 do 20 st. C. Alarmy będą ważne od godziny 13 w sobotę do godz. 21 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Synoptycy wydali alarmy pierwszego stopnia przed upałem w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, działdowskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • lubuskim;
  • dolnośląskim;
  • wielkopolskim;
  • łódzkim, z wyjątkiem powiatów, w których obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia;
  • mazowieckim, poza powiatami na północnym wschodzie i wschodzie;
  • lubelskim, poza powiatami na północy i północnym wschodzie;
  • śląskim, w powiecie żywieckim;
  • małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;
  • podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim.

Temperatura maksymalna wyniesie tutaj od 30 do nawet 35 st. Celsjusza na zachodzie kraju - tam alarmy obowiązują od piątku. W większości kraju ostrzeżenia wejdą w życie w sobotę o godz. 12-13 i będą w mocy do godz. 21 tego samego dnia. W południowej części woj. mazowieckiego oraz w województwach: lubelskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim będą ważne do godz. 21 w niedzielę.

Czy jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Jak pisze IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia "przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Definicja IMGW mówi o tym, że ostrzeżenie drugiego stopnia "przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".

Źródło: IMGW
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
Donald Tusk
Tusk cytowany przez amerykańską prasę. "To zrobiło bardzo duże wrażenie"
TVN24
13 min
pc
Tusk wycofa się z pomysłu? "Widzimy reakcje koalicjantów i duży opór"
TVN24
shutterstock_2595701655_1
Śmiertelna pomyłka przy "prostym" zabiegu. Lekarz: nie jesteśmy serwisantami
Agata Daniluk, Jakub Stachowiak
Udostępnij:
Tagi:
IMGWUpałostrzeżeniapogoda
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Indonezyjskie służby przeczesują gruzy po trzęsieniu ziemi
"Wszyscy uciekaliśmy, żeby się ratować". Zginęło kilkadziesiąt osób
Świat
Aktywność Etny powoduje utrudnienia na lotnisku w Katanii
Utrudnienia się przedłużają. Polska przewodniczka z "dobrą wiadomością"
Świat
Skutki pożaru w okolicach miejscowości Potomje w Chorwacji
Chorwację trawią pożary, mieszkańcy liczą straty. "Prawie dostałem zawału"
Świat
Pożar w Chorwacji
"Wszystko działo się błyskawicznie". Polak o ucieczce przed wielkim pożarem
Świat
Pożar na wyspie Kos
Pożar na popularnej greckiej wyspie
Świat
Pożar w Stourbridge
Kraj "jak beczka prochu". Kilkadziesiąt domostw ucierpiało w pożarze
Świat
Obserwacja aktywności Etny z bliska
To nie koniec paraliżu lotniska. Kolejny dzień utrudnień
Świat
Pożar na półwyspie Pelješac, Chorwacja
Kolejny pożar w Chorwacji. "Kłęby dymu były ogromne, nad nami latały samoloty"
Świat
2pozar
Mapa pełna czerwieni. "Natychmiast zadzwoń pod numer 112"
Polska
Chorwacja. W rejonie Omisza szaleje pożar
Wielki pożar w chorwackim kurorcie. Polacy wśród poszkodowanych
Świat
Pożary w Chorwacji
Ogień w popularnym kurorcie. Polskie MSZ ostrzega
Świat
Pożar w Huertgenwald w zachodnich Niemczech
Pożar na zachodzie Niemiec. "Zabraliśmy rzeczy, a potem uciekliśmy"
Świat
Kot przeżył pod gruzami 49 dni
Znaleźli żywego kota pod gruzami 49 dni po trzęsieniu ziemi
Świat
Skutki trzęsienia ziemi w Kolumbii
"Szansa na odnalezienie ocalałych maleje"
Świat
Skutki ulewy w prefekturze Chiba, Japonia
Załamanie pogody pod Tokio. Nie żyje sześć osób
Świat
Zaćmienie Słońca zaobserwowane w rejonie Stonehenge
Zaćmienie Słońca i "spadające gwiazdy" w ikonicznym miejscu. Nagranie
Świat
Pożar w Grecji
"Na drodze zrobił się duży korek". Ewakuacja kilkuset osób
Świat
Niedźwiedź polarny
Obudził niedźwiedzia, zapłacił karę
Świat
Trzęsienie ziemi w Kolumbii
Spędziła 36 godzin pod gruzami. Media piszą o "cudzie"
Świat
Deszcz, ulewy
Atak upału i diametralna zmiana pogody
Prognoza
Blokada lotów na lotnisku w Katanii nadal trwa
Etna nadal paraliżuje ruch lotniczy nad Sycylią. "Trzeci świat"
Świat
Tak susza zmieniła Anglię
Anglia jak pustynia. Zdjęcia przed i po pokazują porażającą skalę suszy
Świat
Pogoda długoterminowa. Prognoza na koniec wakacji
Tykająca "bomba meteorologiczna" może rządzić naszą pogodą
Arleta Unton-Pyziołek
Litworowy Kocioł - rekord zimna w Polsce
-6,1 stopnia Celsjusza o poranku. Historyczny rekord wyrównany
Polska
Perseidy 2026, Nowogród, woj. podlaskie
Perseidy 2026. Za nami wyjątkowa "noc spadających gwiazd"
Polska
Hubert Kijek pokazuje moment całkowitego zaćmienia Słońca w Hiszpanii
Pokazał zaćmienie Słońca. "To jest spełnienie marzeń"
Świat
28 min
cnb stan suszy
PremieraWoda ucieka z Polski. Tyle miały zmienić rządowe programy
TVN24
Zaćmienie Słońca, Bartoszyce (Warmińsko-Mazurskie)
Zaćmienie Słońca w Polsce na waszych zdjęciach
Polska
Hiszpania
"Jak na innej planecie". Tu Księżyc "zjadł" całe Słońce
Świat
Upały
Będzie nawet 37 stopni
Pogoda
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom