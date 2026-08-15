Upał. Ostrzeżenia IMGW w niemal całej Polsce. Miejscami jest pomarańczowo

Warunki biometeo na sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Georgios_Kostomitsopoulos/Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

Alarmy drugiego stopnia przed upałem pojawiły się w województwach:

łódzkim , w powiatach: wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim, bełchatowskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, radomszczańskim;

świętokrzyskim ;

opolskim ;

śląskim , poza powiatem żywieckim;

małopolskim , z wyjątkiem powiatów południowych;

podkarpackim, z wyjątkiem powiatów południowych.

Prognozowana temperatura maksymalna wyniesie tutaj od 30 do 34 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy - od 17 do 20 st. C. Alarmy będą ważne od godziny 13 w sobotę do godz. 21 w niedzielę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Synoptycy wydali alarmy pierwszego stopnia przed upałem w województwach:

zachodniopomorskim ;

pomorskim ;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, działdowskim;

kujawsko-pomorskim ;

lubuskim ;

dolnośląskim ;

wielkopolskim ;

łódzkim , z wyjątkiem powiatów, w których obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia;

mazowieckim , poza powiatami na północnym wschodzie i wschodzie;

lubelskim , poza powiatami na północy i północnym wschodzie;

śląskim , w powiecie żywieckim;

małopolskim , w powiatach: suskim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim.

Temperatura maksymalna wyniesie tutaj od 30 do nawet 35 st. Celsjusza na zachodzie kraju - tam alarmy obowiązują od piątku. W większości kraju ostrzeżenia wejdą w życie w sobotę o godz. 12-13 i będą w mocy do godz. 21 tego samego dnia. W południowej części woj. mazowieckiego oraz w województwach: lubelskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim będą ważne do godz. 21 w niedzielę.

Czy jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Jak pisze IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia "przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia

Definicja IMGW mówi o tym, że ostrzeżenie drugiego stopnia "przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".