Upał. Ostrzeżenia IMGW w niemal całej Polsce. Miejscami jest pomarańczowo
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali alarmy pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał
Alarmy drugiego stopnia przed upałem pojawiły się w województwach:
- łódzkim, w powiatach: wieruszowskim, wieluńskim, pajęczańskim, bełchatowskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, radomszczańskim;
- świętokrzyskim;
- opolskim;
- śląskim, poza powiatem żywieckim;
- małopolskim, z wyjątkiem powiatów południowych;
- podkarpackim, z wyjątkiem powiatów południowych.
Prognozowana temperatura maksymalna wyniesie tutaj od 30 do 34 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy - od 17 do 20 st. C. Alarmy będą ważne od godziny 13 w sobotę do godz. 21 w niedzielę.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał
Synoptycy wydali alarmy pierwszego stopnia przed upałem w województwach:
- zachodniopomorskim;
- pomorskim;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, działdowskim;
- kujawsko-pomorskim;
- lubuskim;
- dolnośląskim;
- wielkopolskim;
- łódzkim, z wyjątkiem powiatów, w których obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia;
- mazowieckim, poza powiatami na północnym wschodzie i wschodzie;
- lubelskim, poza powiatami na północy i północnym wschodzie;
- śląskim, w powiecie żywieckim;
- małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;
- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim.
Temperatura maksymalna wyniesie tutaj od 30 do nawet 35 st. Celsjusza na zachodzie kraju - tam alarmy obowiązują od piątku. W większości kraju ostrzeżenia wejdą w życie w sobotę o godz. 12-13 i będą w mocy do godz. 21 tego samego dnia. W południowej części woj. mazowieckiego oraz w województwach: lubelskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim będą ważne do godz. 21 w niedzielę.
Czy jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Jak pisze IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia "przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".
Czym jest ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia
Definicja IMGW mówi o tym, że ostrzeżenie drugiego stopnia "przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych".