Polska Upał i burze z ulewnym deszczem. Są pomarańczowe alarmy Oprac. Franciszek Wajdzik |

Warunki biometeo we wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Pomarańczowe alarmy przed burzami wydano w województwach:

śląskim , w powiatach: zawierciańskim, będzińskim, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Mysłowice, Tychy, bieruńsko-lędzińskim, pszczyńskim, cieszyńskim;

małopolskim, z wyjątkiem powiatu dąbrowskiego.

W wymienionych regionach wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu od 20 do 35 l/mkw., miejscami około 45 l/mkw. Lokalnie porywy wiatru do 75 km/h oraz opady gradu.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 13 do godziny 23 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy przed burzami wydano w województwach:

pomorskim , w powiatach: Gdańsk, gdańskim, starogardzkim, tczewskim, sztumskim, malborskim, kwidzyńskim, malborskim, nowodworskim;

warmińsko-mazurskim , poza wschodnimi powiatami;

kujawsko-pomorskim ;

mazowieckim , z wyjątkiem powiatu łosickiego;

wielkopolskim , poza północno-zachodnimi powiatami;

dolnośląskim ;

opolskim ;

śląskim , z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi ostrzeżeniami;

świętokrzyskim ;

małopolskim , w powiecie dąbrowskim;

podkarpackim , w powiatach: sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim, dębickim, strzyżowskim, rzeszowskim, Rzeszów, ropczycko-sędziszowskim, mieleckim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim, niżańskim, leżajskim, kolbuszowskim, łańcuckim, brzozowskim;

lubelskim, w powiatach: janowskim, kraśnickim, opolskim, puławskim, ryckim, łukowskim.

Miejscami wystąpią burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 l/mkw. Lokalnie w czasie burz i przelotnych opadów deszczu porywy wiatru do 75 km/h. Możliwe opady gradu.

Ostrzeżenia będą w mocy w godzinach 13-20 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Alarmy przed upałem obowiązują w województwach:

mazowieckim , w powiatach: nowodworskim, pułtuskim, wyszkowskim, węgrowskim, wołomińskim, legionowskim, Warszawa, siedleckim, Siedlce, garwolińskim, mińskim, otwockim, piaseczyńskim, warszawskim zachodnim, pruszkowskim, grodziskim, żyrardowskim, białobrzeskim, radomskim, Radom, lipskim, zwoleńskim, kozienickim;

lubelskim , w powiatach: biłgorajskim, janowskim, kraśnickim, opolskim, puławskim, ryckim, łukowskim;

łódzkim , w powiatach: skierniewickim, Skierniewice, rawskim;

świętokrzyskim , w powiatach: staszowskim, sandomierskim, opatowskim, ostrowieckim, starachowickim, skarżyskim;

podkarpackim, w powiatach: lubaczowskim, jarosławskim, przeworskim, leżajskim, niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, kolbuszowskim, mieleckim.

Miejscami prognozuje się upał. Temperatura maksymalna wyniesie około 30 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia będą w mocy w godzinach 14-18 we wtorek.

Jak radzić sobie z upałem? Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.