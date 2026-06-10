Polska IMGW ostrzega przed ulewami. Gdzie należy uważać? Oprac. Franciszek Wajdzik |

Warunki biometeo w środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Żółte alarmy wydano w województwach:

śląskim , w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała;

małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, limanowskim, nowotarskim, myślenickim, suskim, wadowickim, oświęcimskim.

W wymienionych regionach prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami wyniesie od 25 do 35 l/mkw.

Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 14 w środę.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Redagowała ast