IMGW ostrzega przed ulewami. Gdzie należy uważać?
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu
Żółte alarmy wydano w województwach:
- śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała;
- małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, limanowskim, nowotarskim, myślenickim, suskim, wadowickim, oświęcimskim.
W wymienionych regionach prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów miejscami wyniesie od 25 do 35 l/mkw.
Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 14 w środę.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Redagowała ast