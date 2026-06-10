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Ostrzeżenia IMGW dla dziesięciu województw. Uważajmy

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Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpieczną aurą. W dziesięciu województwach obowiązują alarmy przed burzami i silnym deszczem. Sprawdź, gdzie należy zachować ostrożność.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Żółte alarmy przed obfitymi opadami wydano w województwach:

  • śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała;
  • małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, limanowskim, nowotarskim, myślenickim, suskim, wadowickim, oświęcimskim;
  • mazowieckim, w powiatach północnych;
  • kujawsko-pomorskim, w powiatach: włocławskim, Włocławek, lipnowskim, rypińskim, brodnickim;
  • podlaskim, w powiatach: kolneńskim, łomżyńskim, Łomża, zambrowskim, wysokomazowieckim;
  • warmińsko-mazurskim, w powiatach południowych i centralnych.

W wymienionych regionach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Spodziewana wysokość opadów miejscami wyniesie od 25 do 35 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do - 40 l/mkw.

Ostrzeżenia na Śląsku i w Małopolsce będą w mocy do godziny 14 w środę. W pozostałych regionach wejdą w życie o godz. 23 tego samego dnia i wygasną o godz. 13 w czwartek.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy przed burzami obowiązują w województwach:

  • małopolskim, w powiecie gorlickim;
  • podkarpackim, poza powiatami północno-zachodnimi;
  • lubelskim, w powiatach południowych i południowo-wschodnich.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 85 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad.

Ostrzeżenia ważne będą od godz. 14 w środę do północy.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

IMGW ostrzega też przed silnym deszczem, który towarzyszyć będzie burzom. Alarmy przed tym zagrożeniem wydano w województwach:

  • małopolskim, poza powiatem gorlickim;
  • podkarpackim, w powiatach północno-zachodnich;
  • świętokrzyskim;
  • małopolskim, poza powiatami północnymi;
  • łódzkim, we wschodniej połowie regionu;
  • lubelskim, poza powiatami południowo-wschodnimi;
  • podlaskim, w powiecie siemiatyckim.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 20 do 35 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60-70 km/h. Może pojawić się grad.

Alarmy ważne będą do godz. 8 lub 12 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Redagowała ast

Źródło: IMGW
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Tagi:
PolskaIMGWulewy
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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