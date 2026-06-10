Ostrzeżenia IMGW dla dziesięciu województw. Uważajmy
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu
Żółte alarmy przed obfitymi opadami wydano w województwach:
- śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała;
- małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, limanowskim, nowotarskim, myślenickim, suskim, wadowickim, oświęcimskim;
- mazowieckim, w powiatach północnych;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: włocławskim, Włocławek, lipnowskim, rypińskim, brodnickim;
- podlaskim, w powiatach: kolneńskim, łomżyńskim, Łomża, zambrowskim, wysokomazowieckim;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach południowych i centralnych.
W wymienionych regionach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Spodziewana wysokość opadów miejscami wyniesie od 25 do 35 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do - 40 l/mkw.
Ostrzeżenia na Śląsku i w Małopolsce będą w mocy do godziny 14 w środę. W pozostałych regionach wejdą w życie o godz. 23 tego samego dnia i wygasną o godz. 13 w czwartek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze
Alarmy przed burzami obowiązują w województwach:
- małopolskim, w powiecie gorlickim;
- podkarpackim, poza powiatami północno-zachodnimi;
- lubelskim, w powiatach południowych i południowo-wschodnich.
Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 85 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad.
Ostrzeżenia ważne będą od godz. 14 w środę do północy.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami
IMGW ostrzega też przed silnym deszczem, który towarzyszyć będzie burzom. Alarmy przed tym zagrożeniem wydano w województwach:
- małopolskim, poza powiatem gorlickim;
- podkarpackim, w powiatach północno-zachodnich;
- świętokrzyskim;
- małopolskim, poza powiatami północnymi;
- łódzkim, we wschodniej połowie regionu;
- lubelskim, poza powiatami południowo-wschodnimi;
- podlaskim, w powiecie siemiatyckim.
Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 20 do 35 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60-70 km/h. Może pojawić się grad.
Alarmy ważne będą do godz. 8 lub 12 w czwartek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Redagowała ast