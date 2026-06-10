Polska Ostrzeżenia IMGW dla dziesięciu województw. Uważajmy Oprac. Franciszek Wajdzik |

Warunki biometeo w środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Żółte alarmy przed obfitymi opadami wydano w województwach:

śląskim , w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała;

małopolskim , w powiatach: tatrzańskim, limanowskim, nowotarskim, myślenickim, suskim, wadowickim, oświęcimskim;

mazowieckim , w powiatach północnych;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: włocławskim, Włocławek, lipnowskim, rypińskim, brodnickim;

podlaskim , w powiatach: kolneńskim, łomżyńskim, Łomża, zambrowskim, wysokomazowieckim;

warmińsko-mazurskim, w powiatach południowych i centralnych.

W wymienionych regionach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Spodziewana wysokość opadów miejscami wyniesie od 25 do 35 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do - 40 l/mkw.

Ostrzeżenia na Śląsku i w Małopolsce będą w mocy do godziny 14 w środę. W pozostałych regionach wejdą w życie o godz. 23 tego samego dnia i wygasną o godz. 13 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy przed burzami obowiązują w województwach:

małopolskim , w powiecie gorlickim;

podkarpackim , poza powiatami północno-zachodnimi;

lubelskim, w powiatach południowych i południowo-wschodnich.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 85 kilometrów na godzinę. Lokalnie może spaść grad.

Ostrzeżenia ważne będą od godz. 14 w środę do północy.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

IMGW ostrzega też przed silnym deszczem, który towarzyszyć będzie burzom. Alarmy przed tym zagrożeniem wydano w województwach:

małopolskim , poza powiatem gorlickim;

podkarpackim , w powiatach północno-zachodnich;

świętokrzyskim ;

małopolskim , poza powiatami północnymi;

łódzkim , we wschodniej połowie regionu;

lubelskim , poza powiatami południowo-wschodnimi;

podlaskim, w powiecie siemiatyckim.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 20 do 35 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60-70 km/h. Może pojawić się grad.

Alarmy ważne będą do godz. 8 lub 12 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Redagowała ast