Ostrzeżenia IMGW w ośmiu województwach

Warunki biometeo w czwartek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

podkarpackim , w powiatach: bieszczadzkim, leskim, przemyskim, Przemyśl, jarosławskim, lubaczowskim;

lubelskim, w powiatach: biłgorajskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim, hrubieszowskim, chełmskim, Chełm, krasnostawskim.

Nadal prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h. Możliwe są opady gradu.

Ostrzeżenia wygasną o godzinie 10 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami

IMGW ostrzega też przed silnym deszczem, który towarzyszyć będzie burzom. Alarmy przed tym zagrożeniem wydano w województwach:

łódzkim , poza skrajnymi zachodnimi powiatami;

mazowieckim , poza powiatami północnymi;

lubelskim , poza powiatami południowo-wschodnimi;

podlaskim , poza skrajnymi zachodnimi powiatami;

warmińsko-mazurskim, w powiatach: ełckim, giżyckim, oleckim, gołdapskim, węgorzewskim.

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 45 l/mkw. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do około 60 km/h.

Ostatnie alarmy wygasną o godzinie 12 i 13 w czwartek.

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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Żółte alarmy przed obfitymi opadami deszczu wydano w województwach:

mazowieckim , w powiatach północnych;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: włocławskim, Włocławek, lipnowskim, rypińskim, brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, wąbrzeskim, grudziądzkim, Grudziądz;

podlaskim , w powiatach: kolneńskim, łomżyńskim, Łomża, zambrowskim, wysokomazowieckim;

warmińsko-mazurskim , poza skrajnymi wschodnimi powiatami;

pomorskim, w powiatach: kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim.

W wymienionych regionach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Miejscami niewykluczone będą burze z porywami wiatru do 60 km/h.

Ostrzeżenia wygasną o godzinie 13 i 15 w czwartek.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Redagowali dd i ast