Ostrzeżenia IMGW w ośmiu województwach
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze
Alarmy pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:
- podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, przemyskim, Przemyśl, jarosławskim, lubaczowskim;
- lubelskim, w powiatach: biłgorajskim, zamojskim, Zamość, tomaszowskim, hrubieszowskim, chełmskim, Chełm, krasnostawskim.
Nadal prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70 km/h. Możliwe są opady gradu.
Ostrzeżenia wygasną o godzinie 10 w czwartek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny deszcz z burzami
IMGW ostrzega też przed silnym deszczem, który towarzyszyć będzie burzom. Alarmy przed tym zagrożeniem wydano w województwach:
- łódzkim, poza skrajnymi zachodnimi powiatami;
- mazowieckim, poza powiatami północnymi;
- lubelskim, poza powiatami południowo-wschodnimi;
- podlaskim, poza skrajnymi zachodnimi powiatami;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: ełckim, giżyckim, oleckim, gołdapskim, węgorzewskim.
Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami wyniesie od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 45 l/mkw. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do około 60 km/h.
Ostatnie alarmy wygasną o godzinie 12 i 13 w czwartek.
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Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu
Żółte alarmy przed obfitymi opadami deszczu wydano w województwach:
- mazowieckim, w powiatach północnych;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: włocławskim, Włocławek, lipnowskim, rypińskim, brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, wąbrzeskim, grudziądzkim, Grudziądz;
- podlaskim, w powiatach: kolneńskim, łomżyńskim, Łomża, zambrowskim, wysokomazowieckim;
- warmińsko-mazurskim, poza skrajnymi wschodnimi powiatami;
- pomorskim, w powiatach: kwidzyńskim, sztumskim, malborskim, nowodworskim.
W wymienionych regionach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów wyniesie od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. Miejscami niewykluczone będą burze z porywami wiatru do 60 km/h.
Ostrzeżenia wygasną o godzinie 13 i 15 w czwartek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Redagowali dd i ast