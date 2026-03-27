Świetlista aureola pojawiła się wokół Księżyca

Halo to zjawisko optyczne, które zachodzi w atmosferze i polega na pojawieniu się świetlistego okręgu wokół Słońca lub Księżyca. Powstaje ono wskutek załamania się światła w kryształkach lodu znajdujących się w atmosferze, budujących pierzaste chmury piętra wysokiego - cirrus. Halo może przyjmować różną postać - od pojedynczego łuku lub smugi do barwnych pierścieni.
Księżycowe halo na zdjęciach
Minionej nocy to wyjątkowe zjawisko zaobserwowano między innymi w Wielkopolsce. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia od pani Danuty z Pobiedzisk.
Halo wokół Księżyca, Pobiedziska (Wielkopolskie)
Halo a pogoda
Według ludowych opinii pojawienie się halo na niebie oznacza, że w najbliższym czasie pogoda się pogorszy. W rzeczywistości sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Halo nie daje jednoznacznego wskazania odnośnie zmiany pogody, ponieważ cirrusy nie są chmurami deszczowymi. W opiniach tych tkwi jednak ziarno prawdy - występowanie tych chmur informuje również o występowaniu prądów powietrznych w troposferze, które często związane są z nadchodzącym frontem ciepłym.
