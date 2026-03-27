Świetlista aureola pojawiła się wokół Księżyca

Halo wokół Księżyca
Słupy świetlne nad Jurgowem (woj. małopolskie)
Źródło: Mikołaj Madeja, Małopolscy Łowcy Burz
Księżycowe halo pojawiło się na niebie w nocy z czwartku na piątek. Wyjątkowe zjawisko było widoczne między innymi w Wielkopolsce. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia od jednej z naszych czytelniczek.
Halo to zjawisko optyczne, które zachodzi w atmosferze i polega na pojawieniu się świetlistego okręgu wokół Słońca lub Księżyca. Powstaje ono wskutek załamania się światła w kryształkach lodu znajdujących się w atmosferze, budujących pierzaste chmury piętra wysokiego - cirrus. Halo może przyjmować różną postać - od pojedynczego łuku lub smugi do barwnych pierścieni.

Księżycowe halo na zdjęciach

Minionej nocy to wyjątkowe zjawisko zaobserwowano między innymi w Wielkopolsce. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia od pani Danuty z Pobiedzisk.

Halo wokół Księżyca, Pobiedziska (Wielkopolskie)

Halo wokół Księżyca
Halo wokół Księżyca
Źródło: Danuta/Kontakt24
Halo wokół Księżyca
Halo wokół Księżyca
Źródło: Danuta/Kontakt24
Halo wokół Księżyca
Halo wokół Księżyca
Źródło: Danuta/Kontakt24
Halo wokół Księżyca
Halo wokół Księżyca
Źródło: Danuta/Kontakt24
Halo wokół Księżyca
Halo wokół Księżyca
Źródło: Danuta/Kontakt24
Halo wokół Księżyca
Halo wokół Księżyca
Źródło: Danuta/Kontakt24
Halo wokół Księżyca
Halo wokół Księżyca
Źródło: Danuta/Kontakt24

Halo a pogoda

Według ludowych opinii pojawienie się halo na niebie oznacza, że w najbliższym czasie pogoda się pogorszy. W rzeczywistości sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Halo nie daje jednoznacznego wskazania odnośnie zmiany pogody, ponieważ cirrusy nie są chmurami deszczowymi. W opiniach tych tkwi jednak ziarno prawdy - występowanie tych chmur informuje również o występowaniu prądów powietrznych w troposferze, które często związane są z nadchodzącym frontem ciepłym.

Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Deszcz ze śniegiem, pierwszy śnieg
W tych regionach opady będą największe. IMGW ostrzega
Prognoza
Wiosna, deszcz, pochmurno
W części kraju słońce, w innych regionach deszcz ze śniegiem
Prognoza
Wyspa Andoeya w Norwegii
Kuter rybacki zakłócił start rakiety
Ciekawostki
Noc, deszcz
W nocy przydadzą się parasole
Prognoza
Gęsta chmura unosiła się ponad drzewami w stanie Iowa
Przyjechali do pożaru. Dym wcale nie był dymem
Burza, noc, piorun
Gdzie jest burza? Błyska się w kolejnym województwie
Polska
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Czeka nas sporo zawirowań w pogodzie
Prognoza
Humbak utknął na niemieckim wybrzeżu Bałtyku
Próbują zepchnąć humbaka do Bałtyku. "Najwyższa pora na ciężki sprzęt"
Rozpadająca się kometa C/2025 K1
Kometa się rozpadła, a teleskop zrobił zdjęcia. "To coś wyjątkowego"
Nauka
Opady śniegu w okolicy Bielska-Białej (Mazańcowice)
W godzinę mocno się zabieliło. Powrót zimy na zdjęciach Reportera24
Polska
W Maastricht znaleziono szkielet, który może należeć do muszkietera d’Artagnana
"Zapadła nerwowa cisza". To mogą być szczątki słynnego muszkietera
Albańczycy przygotowują się do barażowego meczu półfinałowego o awans na mistrzostwa świata z Polską
Pogoda na mecz Polski z Albanią. Czy będzie padać?
Polska
Deszcz, deszczowo, wiosna
Chmury, deszcz, a w górach śnieg
Prognoza
Pożar
Pożar szaleje w Teksasie. "Ogień z łatwością może się rozprzestrzeniać"
Noc deszcz
Deszczowa noc, lokalnie sypnie śniegiem
Prognoza
Kwitnące krokusy w Warszawie
Dywany krokusów w Warszawie
Polska
Śnieg, deszcz ze śniegiem, wiatr
Pofalowany front przyniesie opady. Co z pogodą w weekend?
Prognoza
Wielkanoc
Co na Wielkanoc prognozuje IMGW
Prognoza
Skutki przejścia burzy Therese przez Wyspy Kanaryjskie
Archipelag znajdzie się w centrum burzy. Załamanie pogody na Kanarach
Bobry europejskie
Bobry to nasi sprzymierzeńcy w walce ze zmianami klimatu
Nauka
W środę przez Polskę przetoczy się strefa opadów
Strefa opadów wkroczyła do Polski. Tak będzie wędrować
Prognoza
Baza NASA na Księżycu
NASA zmienia plan w sprawie Księżyca
Nauka
chmury shutterstock_2644940895
Miejscami przyda się parasol
Prognoza
Akcja ratunkowa
Z trudem utrzymywał się na powierzchni. "Był bardzo zmarznięty, ciągle drżał"
Noc deszcz
Przed nami noc pełna kontrastów
Prognoza
Pożary lasów
Na to zagrożenie Europa wciąż nie jest przygotowana
Bocian - zdjęcie poglądowe
Słynny bocian powitał w gnieździe partnerkę
Polska
Kapibara wielka (Hydrochoerus hydrochaeris) - zdjęcie poglądowe
"To brutalna zbrodnia, która szokuje całe społeczeństwo"
Intensywny deszcz
Deszcz będzie padał intensywnie. Tutaj aura popsuje się najbardziej
Prognoza
Cyklon Narelle u wybrzeży Australii 19 marca
Uderzył już trzy razy, ma to zrobić po raz czwarty
