Świetlista aureola pojawiła się wokół Księżyca

Słupy świetlne nad Jurgowem (woj. małopolskie) Źródło: Mikołaj Madeja, Małopolscy Łowcy Burz

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Halo to zjawisko optyczne, które zachodzi w atmosferze i polega na pojawieniu się świetlistego okręgu wokół Słońca lub Księżyca. Powstaje ono wskutek załamania się światła w kryształkach lodu znajdujących się w atmosferze, budujących pierzaste chmury piętra wysokiego - cirrus. Halo może przyjmować różną postać - od pojedynczego łuku lub smugi do barwnych pierścieni.

Księżycowe halo na zdjęciach

Minionej nocy to wyjątkowe zjawisko zaobserwowano między innymi w Wielkopolsce. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia od pani Danuty z Pobiedzisk.

Halo a pogoda

Według ludowych opinii pojawienie się halo na niebie oznacza, że w najbliższym czasie pogoda się pogorszy. W rzeczywistości sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Halo nie daje jednoznacznego wskazania odnośnie zmiany pogody, ponieważ cirrusy nie są chmurami deszczowymi. W opiniach tych tkwi jednak ziarno prawdy - występowanie tych chmur informuje również o występowaniu prądów powietrznych w troposferze, które często związane są z nadchodzącym frontem ciepłym.