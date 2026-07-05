Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Autobus wjechał w przejście podziemne. Są ranni, trwa akcja służb
Autobus wjechał w przejście podziemne. Są ranni, trwa akcja służb
Polska

Sporo deszczu na horyzoncie. Tu będzie silnie padać

|
Deszcz, opady, ulewa, ulewy, parasol
Prognozowane opady
Źródło wideo: ventusky
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Nadchodzący tydzień nie zapowiada się słonecznie. Polska znajdzie się pod wpływem niżów, które przyniosą nam sporą porcję opadów, momentami również burze. Kiedy możemy spodziewać się rozpogodzeń?

Polska pozostaje pod wpływem układów niżowych: Ausynja znad Skandynawii i Bernadette znad północnego Atlantyku. Rozciągnięty między nimi front atmosferyczny kształtować ma pogodę w nocy na wschodzie i południu kraju, a w poniedziałek - na południu i zachodzie kraju. Od północnego zachodu nad Polskę wlewa się chłodne powietrze polarne, którego obszar źródłowy znajduje się w rejonie Grenlandii i północno-zachodnich krańców Kanady.

W kolejnych dniach Polska znajdzie się na trasie frontów atmosferycznych wędrujących znad oceanu w głąb kontynentu, które niosą ze sobą duże zachmurzenie i sporo deszczu. Dopiero w czwartek od zachodu zacznie obejmować Polskę wyż, który już niesie falę upału znad Hiszpanii i Francji. Odepchnie deszczowe fronty znad Polski, przyniesie rozpogodzenia i stopniowy wzrost temperatury.

Początek tygodnia będzie pochmurny

W poniedziałek do Polski nadciągnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie oraz południu kraju miejscami spadnie deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. Słabe opady możliwe będą także miejscami na Podlasiu. Zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, na północy w porywach osiągając prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

We wtorek niebo przykryje duże zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu wyniosą do 5-10 l/mkw., tylko na Pomorzu będą obfitsze i osiągną nawet 20 l/mkw. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach na północnym zachodzie kraju osiągnie prędkość do 50-70 km/h.  

CZYTAJ TEŻ: Pogoda. "Znowu największa anomalia będzie w Polsce"

Na rozpogodzenia nie ma co liczyć

W środę na północnym wschodzie i południowym wschodzie kraju możemy spodziewać się na ogół dużego zachmurzenia i obfitszych opadów do 20-30 l/mkw. Lokalnie możliwe są burze. Na niebie w pozostałej części kraju pojawią się większe przejaśnienia, jednak wciąż wystąpią przelotne opady do 5-10 l/mkw. Na północnym zachodzie Polski możliwy będzie zanik opadów. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a w porywach, szczególnie na północy, sięgający 60-80 km/h.

W czwartek zachód Polski może spodziewać się rozpogodzeń. W pozostałej części kraju pojawi się zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw. W porywach północno-zachodni i zachodni wiatr może wiać z prędkością 50 km/h, poza tym będzie umiarkowany i dość silny.

W piątek niebo nad prawie całą Polską okaże się pogodne. Tylko na północnym wschodzie Polski na niebie pojawi się więcej chmur i możliwe będą opady deszczu do 5 l/mkw. Wiatr, północny i zachodni, powieje umiarkowanie, jedynie na wschodzie może być dość silny.

ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
Źródło: tvnmeteo.pl
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza, piorun, błyskawica, wyładowania
Gdzie jest burza? Zwarta linia burz sunie nad krajem
Polska
Chmury Altocumulus lenticularis w Zakopanen
Efektowna chmura zawisła nad Zakopanem
Ciekawostki
Skutki burzy tropikalnej Maysak w Chinach
Burza wyrywała drzewa z korzeniami. Odwołane loty, problemy z promami
Pożar w Oreokastro, Grecja
"Zniszczenia są rozległe, przez całą noc doszło do kilkudziesięciu eksplozji"
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Kiedy zrobi się gorąco?
Prognoza
Gotlandia
Kryzys na popularnej wyspie. Turyści mają zmienić nawyki
BIZNES
Burza, wyładowania, piorun, dzień,
Silny wiatr, możliwe burze. Alarmy IMGW dla ośmiu województw
Prognoza
Supertajfun Bavi. Zdjęcie w podczerwieni
Szykują się na nadejście supertajfunu. Władze ogłosiły stan wyjątkowy
Pogoda
"Znowu największa anomalia będzie w Polsce"
Prognoza
Opady
Deszczowa niedziela. Może zagrzmieć
Prognoza
USA świętują 250 lat niepodległości
"To dopiero świt złotej ery". Trump przemawiał po ewakuacji
TVN24
Pożary w Portugalii
Portugalscy strażacy walczą z ogniem. Pomoc płynie z Europy
USA
Ekstremalne upały zakłóciły obchody Dnia Niepodległości
Deszcz, opady, ulewa, ulewy, parasol
Grube deszczowe chmury nadciągają
Polska
Rekin
Pływał przy plaży. Mógł zaatakować go rekin
Burze
Niebezpieczne burze w części kraju
Prognoza
deszcz parasol shutterstock_1598345344
Pędzi do nas chłód prosto z północy. To bardzo rzadka sytuacja
Prognoza
Sztorm na Bałtyku, 3.07
Sztorm na Bałtyku. Zdjęcia
Polska
Sinice w okolicach Mielna i Sarbinowa
Pojawiły się w Bałtyku dużo wcześniej. Co przyspieszyło ich zakwit?
Polska
Pożar w Hiszpanii
Tysiące hektarów w ogniu, kwarantanna dla kilku miejscowości
Lodz
Tragedia na jeziorze. Trzy osoby nie żyją
Silny wiatr, sztorm, wzburzone morze, fale
Ostrzeżenia IMGW. Tu nocą mocno powieje
Prognoza
Pożary we Francji
"Znaleźlibyśmy się w samym środku tego piekła"
Neil, morski celebryta Tasmanii
Bije się z samochodami, zasypia na drogach. "To świat Neila, a my po prostu w nim żyjemy"
Oceany
El Nino szybko się nasila. Możliwe ekstremalne zjawiska
Burze deszcz
Zapomnijcie o 25 stopniach
Prognoza
Silny wiatr powalał drzewa w Świnoujściu
Niebezpieczna pogoda. Silny wiatr powalił drzewa
Polska
Temperatura maksymalna w połowie lipca
Rollercoaster w pogodzie na lipiec. Kiedy wróci upał?
Arleta Unton-Pyziołek
Erupcja Etny w nocy 2/3.07.26
Erupcja Etny trwa. Obowiązuje alert
Gąsienica korowódki dębówki
Pozamykali chodniki i place zabaw. Wszystko przez owada
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom