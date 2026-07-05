Polska Sporo deszczu na horyzoncie. Tu będzie silnie padać Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowane opady Źródło wideo: ventusky Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Polska pozostaje pod wpływem układów niżowych: Ausynja znad Skandynawii i Bernadette znad północnego Atlantyku. Rozciągnięty między nimi front atmosferyczny kształtować ma pogodę w nocy na wschodzie i południu kraju, a w poniedziałek - na południu i zachodzie kraju. Od północnego zachodu nad Polskę wlewa się chłodne powietrze polarne, którego obszar źródłowy znajduje się w rejonie Grenlandii i północno-zachodnich krańców Kanady.

W kolejnych dniach Polska znajdzie się na trasie frontów atmosferycznych wędrujących znad oceanu w głąb kontynentu, które niosą ze sobą duże zachmurzenie i sporo deszczu. Dopiero w czwartek od zachodu zacznie obejmować Polskę wyż, który już niesie falę upału znad Hiszpanii i Francji. Odepchnie deszczowe fronty znad Polski, przyniesie rozpogodzenia i stopniowy wzrost temperatury.

Początek tygodnia będzie pochmurny

W poniedziałek do Polski nadciągnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie oraz południu kraju miejscami spadnie deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. Słabe opady możliwe będą także miejscami na Podlasiu. Zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, na północy w porywach osiągając prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

We wtorek niebo przykryje duże zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu wyniosą do 5-10 l/mkw., tylko na Pomorzu będą obfitsze i osiągną nawet 20 l/mkw. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach na północnym zachodzie kraju osiągnie prędkość do 50-70 km/h.

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Na rozpogodzenia nie ma co liczyć

W środę na północnym wschodzie i południowym wschodzie kraju możemy spodziewać się na ogół dużego zachmurzenia i obfitszych opadów do 20-30 l/mkw. Lokalnie możliwe są burze. Na niebie w pozostałej części kraju pojawią się większe przejaśnienia, jednak wciąż wystąpią przelotne opady do 5-10 l/mkw. Na północnym zachodzie Polski możliwy będzie zanik opadów. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a w porywach, szczególnie na północy, sięgający 60-80 km/h.

W czwartek zachód Polski może spodziewać się rozpogodzeń. W pozostałej części kraju pojawi się zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i duże. Wystąpią przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw. W porywach północno-zachodni i zachodni wiatr może wiać z prędkością 50 km/h, poza tym będzie umiarkowany i dość silny.

W piątek niebo nad prawie całą Polską okaże się pogodne. Tylko na północnym wschodzie Polski na niebie pojawi się więcej chmur i możliwe będą opady deszczu do 5 l/mkw. Wiatr, północny i zachodni, powieje umiarkowanie, jedynie na wschodzie może być dość silny.