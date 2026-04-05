Pioruny, grad i silny wiatr. Za nami niespokojna Wielkanoc

W godzinach popołudniowych w Niedzielę Wielkanocną pojawiły się wiosenne burze. Jak tłumaczył synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, aktywność burzowa prognozowana była na obszarze od północnej części Dolnego Śląska i Opolszczyzny, przez Ziemię Łódzką, Wielkopolskę i częściowo Mazowsze, po Pomorze Gdańskie oraz Warmię i Mazury. W niektórych regionach wystąpił opad drobnego gradu oraz porywisty wiatr.

Późnym popołudniem burze przechodziły nad centralną Polską, w tym nad Mazowszem. Miejscami towarzyszyły im efektowne wyładowania atmosferyczne.

Wyładowania atmosferyczne w Wielkanoc niedaleko Błonia na Mazowszu Źródło: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, GUZIO, Błonie

Nad Grodziskiem w województwie łódzkim pojawiły się także chmury typu mammatus. Chmury tego typu nie pojawiają się samodzielnie, ale związane są z wieloma innymi rodzajami chmur.

Chmury mammatus w województwie łódzkim Źródło: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Przemek, Grodzisk

Tam wiało najsilniej

Ponadto w niedzielę w wielu regionach Polski silnie wiało. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w godzinach 14-20 najsilniejszy poryw o prędkości 72 kilometrów na godzinę zanotowano w Płocku. W wielu innych miejscach w kraju wynosiły one w dzień ponad 50 km/h.

Jeszcze trudniejsza sytuacja ma panować w poniedziałek - na ten dzień dla 13 województw wydane zostały alarmy IMGW.

Maksymalne porywy wiatru w godz. 14-20 w Wielkanoc Źródło: CMM IMGW

Interwencje na Wybrzeżu

Jak podał w niedzielę st. kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku, od godziny 8 w sobotę do godzin popołudniowych w niedzielę strażacy z województwa pomorskiego interweniowali ponad 60 razy w związku z silnym wiatrem. Najwięcej wyjazdów odnotowano w powiatach gdańskim, kartuskim i wejherowskim. Większość interwencji dotyczyła usuwania skutków wiatru, głównie powalonych drzew oraz połamanych gałęzi.

- Cztery zdarzenia związane były z uszkodzeniami elementów dachów, w tym opierzeń, pokryć z blachodachówki oraz fragmentów kominów. W żadnym zdarzeniu nie odnotowano osób poszkodowanych - powiedział strażak.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło także w województwie zachodniopomorskim. Strażacy z PSP w Szczecinie otrzymali zgłoszenie o drzewie powalonym na jezdnię na wysokości miejscowości Wirów w powiecie gryfińskim. Przewrócone drzewo blokowało przejazd. Na miejsce skierowano zastęp straży pożarnej, który udrożnił przejazd.

Jednocześnie dyżurni zachodniopomorskiej straży uspokoili, że zgłoszeń na ten moment nie jest dużo i dotyczą głównie połamanych gałęzi.