Polska Quirin znad Rosji mocno schłodził Polskę. Najzimniej tam, gdzie nikt się nie spodziewał Oprac. Franciszek Wajdzik

Drugi tydzień kwietnia przyniósł falę chłodu w Polsce. W wielu regionach temperatura maksymalna w ciągu dnia nie przekracza 10 stopni Celsjusza, a w nocy spada poniżej zera. Chłodne masy powietrza przyniósł rozległy wyż Quirin z centrum nad północno-zachodnią Rosją.

Nawet -8 stopni Celsjusza przy gruncie

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w nocy ze środy na czwartek najzimniej było w zachodniej części kraju. W Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku temperatura przy gruncie spadła nawet do -8 stopni Celsjusza. Z kolei w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim i łódzkim termometry lokalnie pokazały wartości od -5 do -7 stopni Celsjusza. Według prognoz kolejne dni również będą chłodne, a w nocy w większości kraju wystąpią przymrozki.

- Polska pozostaje w zatoce chłodu uformowanej przez niż znad wschodniej Europy i wyż znad północnej. Sytuacja typowa o tej porze roku, ale bardzo niekorzystna dla ruszającej właśnie wiosny - mówi Arleta Unton-Pyziołek.

Temperatura minimalna przy gruncie w nocy ze środy na czwartek Źródło: IMGW