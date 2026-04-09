Bez czapki, szalika i rękawiczek ani rusz. Ostrzeżenia IMGW
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. To oznacza, że warunki atmosferyczne będą niebezpieczne.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - przymrozki
Żółte alarmy przed przymrozkami wydano w województwach:
- pomorskim;
- zachodniopomorskim,
- warmińsko-mazurskim;
- lubuskim;
- wielkopolskim;
- dolnośląskim;
- śląskim;
- małopolskim;
- łódzkim;
- świętokrzyskim;
- podkarpackim;
- lubelskim;
- mazowieckim;
- kujawsko-pomorskim;
- podlaskim;
- opolskim.
Prognozowany jest tam spadek temperatury powietrza do około -3 st. C, lokalnie do około -5 st. C, przy gruncie do -7 st. C. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 22 w czwartek do godziny 8 w piątek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW
