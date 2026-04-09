Bez czapki, szalika i rękawiczek ani rusz. Ostrzeżenia IMGW

Pogoda na czwartek

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali. To oznacza, że warunki atmosferyczne będą niebezpieczne.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - przymrozki

Żółte alarmy przed przymrozkami wydano w województwach:

pomorskim ;

zachodniopomorskim ,

warmińsko-mazurskim ;

lubuskim ;

wielkopolskim ;

dolnośląskim ;

śląskim ;

małopolskim ;

łódzkim ;

świętokrzyskim ;

podkarpackim ;

lubelskim ;

mazowieckim ;

kujawsko-pomorskim ;

podlaskim ;

opolskim.

Prognozowany jest tam spadek temperatury powietrza do około -3 st. C, lokalnie do około -5 st. C, przy gruncie do -7 st. C. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 22 w czwartek do godziny 8 w piątek.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.