W tych regionach mogą powrócić burze
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na najbliższe dni.
Prognoza zagrożeń - czwartek
W czwartek aura będzie dynamiczna w województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, opolskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami mogą pojawić się także w części woj. podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego.
Prognoza zagrożeń - piątek
Według IMGW w piątek burze mogą wystąpić w centralnej części kraju. Żółtych alarmów powinni spodziewać się mieszkańcy województwa łódzkiego oraz zachodnich powiatów woj. mazowieckiego.
Prognoza zagrożeń - sobota
Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że niespokojnie będzie także w sobotę. W pierwszy dzień weekendu zagrzmieć może w województwach: łódzkim, lubelskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. W wymienionych regionach mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń IMGW
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.