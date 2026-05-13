W tych regionach mogą powrócić burze

Burza
Prognoza pogody na środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Pogoda w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę zagrożeń meteorologicznych na kolejne dni. Wynika z niej, że w drugiej części tygodnia pojawią się burze. Sprawdź, gdzie aura będzie niebezpieczna.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na najbliższe dni.

Prognoza zagrożeń - czwartek

W czwartek aura będzie dynamiczna w województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, opolskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami mogą pojawić się także w części woj. podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Prognoza zagrożeń na czwartek
Prognoza zagrożeń - piątek

Według IMGW w piątek burze mogą wystąpić w centralnej części kraju. Żółtych alarmów powinni spodziewać się mieszkańcy województwa łódzkiego oraz zachodnich powiatów woj. mazowieckiego.

Prognoza zagrożeń na piątek
Prognoza zagrożeń - sobota

Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że niespokojnie będzie także w sobotę. W pierwszy dzień weekendu zagrzmieć może w województwach: łódzkim, lubelskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. W wymienionych regionach mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Prognoza zagrożeń na sobotę
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Burza - zasady bezpieczeństwa
Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

