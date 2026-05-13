Polska W tych regionach mogą powrócić burze Oprac. Franciszek Wajdzik |

Prognoza pogody na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na najbliższe dni.

Prognoza zagrożeń - czwartek

W czwartek aura będzie dynamiczna w województwach: warmińsko-mazurskim, pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, opolskim, dolnośląskim i kujawsko-pomorskim. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami mogą pojawić się także w części woj. podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Prognoza zagrożeń na czwartek Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń - piątek

Według IMGW w piątek burze mogą wystąpić w centralnej części kraju. Żółtych alarmów powinni spodziewać się mieszkańcy województwa łódzkiego oraz zachodnich powiatów woj. mazowieckiego.

Prognoza zagrożeń na piątek Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń - sobota

Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że niespokojnie będzie także w sobotę. W pierwszy dzień weekendu zagrzmieć może w województwach: łódzkim, lubelskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. W wymienionych regionach mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Prognoza zagrożeń na sobotę Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Burza - zasady bezpieczeństwa Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.