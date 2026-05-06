Ponad 19 stopni Celsjusza. Pierwszy tak ciepły poranek Franciszek Wajdzik |

Prognoza pogody na środę Źródło: tvnmeteo.pl

Początek maja przyniósł do Polski wiosenną, słoneczną aurę. W ostatnich dniach na termometrach mogliśmy zobaczyć wartości powyżej 25 stopni Celsjusza. Ciepło jest także o poranku. W środę na południu kraju temperatura powietrza o godzinie 7 wyniosła ponad 19 st. C.

Gdzie było najcieplej

W środowy poranek najcieplej było na Podkarpaciu i Małopolsce. O godzinie 7 w Nowym Sączu odnotowano 19,2 st. C. Wartości powyżej 19 stopni na termometrach zobaczyli także mieszkańcy Makowa Podhalańskiego (19,1 st. C). Bardzo ciepło było także w Rzeszowie (18,6 st. C) oraz w Sanoku (18,4 st. C).

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, taka aura na południu Polski to skutek napływu bardzo ciepłego powietrza znad południowo-zachodniej Europy. Innym czynnikiem wpływającym na pogodę w tej części kraju jest efekt fenowy, który dodatkowo powoduje ocieplenie powietrza po zawietrznej stronie gór i "podbicie" temperatury na Podhalu, Podbeskidziu o kilka stopni Celsjusza.

Temperatura powietrza w środę o godzinie 7 Źródło: IMGW