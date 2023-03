Gigantyczna różnica temperatur w Polsce. Co z wiosennym ciepłem? "Zaczyna majaczyć w prognozach"

W czwartek pogodę w Polsce kształtują pochmurne niże i stacjonarny front atmosferyczny. Jak tłumaczy synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, przekłada się to na gigantyczną różnicę temperatur pomiędzy północą a południem kraju - o godzinie 6.30 rano wynosiła ona aż 20 stopni Celsjusza.

O poranku w Polsce

Gigantyczna różnica temperatur

Na termometrach doskonale widać, jak dwie różne masy powietrza zalegają nad Polską. O godzinie 6.30 temperatura w Lęborku (woj. pomorskie) wyniosła -10 stopni Celsjusza. W tym samym momencie w Przemyślu (woj. podkarpackie) termometry pokazywały 10 st. C - różnica między Wybrzeżem a Podkarpaciem wynosiła 20 stopni. Wysoko w Karkonoszach i Tatrach zaobserwowano natomiast -2 st. C, co oznacza, że było tam cieplej niż nad morzem.