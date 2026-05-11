Polska Uwaga na burze. Wiele regionów z alarmami IMGW

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze

Żółte alarmy wydano w województwach:

pomorskim , w powiatach: chojnickim, kościerskim, kartuskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Gdańsk, nowodworskim, gdańskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, starogardzkim;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: szczycieńskim, mrągowskim, kętrzyńskim, bartoszyckim, lidzbarskim, olsztyńskim, Olsztyn, nidzickim, działdowskim, nowomiejskim, iławskim, ostródzkim, elbląskim, Elbląg, braniewskim;

kujawsko-pomorskim ;

mazowieckim , w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, przasnyskim, mławskim, ciechanowskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, sochaczewskim, gostynińskim, płońskim, ciechanowskim, pułtuskim, wołomińskim, wyszkowskim, legionowskim, sochaczewskim, warszawskim zachodnim, grodziskim, żyrardowskim, Warszawa, mińskim, otwockim, piaseczyńskim, grójeckim, garwolińskim, pruszkowskim;

lubelskim , w powiatach: biłgorajskim, janowskim, lubelskim, Lublin, kraśnickim, opolskim, puławskim, ryckim;

podkarpackim ;

małopolskim ;

świętokrzyskim ;

opolskim ;

łódzkim ;

śląskim ;

dolnośląskim , poza powiatami: lwóweckim, bolesławieckim, lubańskim, zgorzeleckim, polkowickim, głogowskim;

wielkopolskim, w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, kaliskim, Kalisz, krotoszyńskim, gostyńskim, rawickim, śremskim, średzkim, wrzesińskim, gnieźnieńskim, słupeckim, konińskim, Konin, kolskim, tureckim, pleszewskim, jarocińskim, średzkim, śremskim.

W wymienionych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 l/mkw. oraz porywy wiatru do około 75 km/h. Lokalnie może spaść drobny grad.

Ostrzeżenie wejdą w życie o godzinie 14 w poniedziałek. Ostatnie alarmy wygasną we wtorek o godzinie 1.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Burza - zasady bezpieczeństwa Źródło: RCB