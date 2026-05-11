Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Uwaga na burze. Wiele regionów z alarmami IMGW

Burza
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Miejscami wyładowaniom będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do około 75 km/h. W wielu regionach wydano żółte alarmy.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze

Żółte alarmy wydano w województwach:

  • pomorskim, w powiatach: chojnickim, kościerskim, kartuskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Gdańsk, nowodworskim, gdańskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim, tczewskim, starogardzkim;
  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: szczycieńskim, mrągowskim, kętrzyńskim, bartoszyckim, lidzbarskim, olsztyńskim, Olsztyn, nidzickim, działdowskim, nowomiejskim, iławskim, ostródzkim, elbląskim, Elbląg, braniewskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • mazowieckim, w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, przasnyskim, mławskim, ciechanowskim, żuromińskim, sierpeckim, płockim, Płock, sochaczewskim, gostynińskim, płońskim, ciechanowskim, pułtuskim, wołomińskim, wyszkowskim, legionowskim, sochaczewskim, warszawskim zachodnim, grodziskim, żyrardowskim, Warszawa, mińskim, otwockim, piaseczyńskim, grójeckim, garwolińskim, pruszkowskim;
  • lubelskim, w powiatach: biłgorajskim, janowskim, lubelskim, Lublin, kraśnickim, opolskim, puławskim, ryckim;
  • podkarpackim;
  • małopolskim;
  • świętokrzyskim;
  • opolskim;
  • łódzkim;
  • śląskim;
  • dolnośląskim, poza powiatami: lwóweckim, bolesławieckim, lubańskim, zgorzeleckim, polkowickim, głogowskim;
  • wielkopolskim, w powiatach: kępińskim, ostrzeszowskim, ostrowskim, kaliskim, Kalisz, krotoszyńskim, gostyńskim, rawickim, śremskim, średzkim, wrzesińskim, gnieźnieńskim, słupeckim, konińskim, Konin, kolskim, tureckim, pleszewskim, jarocińskim, średzkim, śremskim.

W wymienionych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 l/mkw. oraz porywy wiatru do około 75 km/h. Lokalnie może spaść drobny grad.

Ostrzeżenie wejdą w życie o godzinie 14 w poniedziałek. Ostatnie alarmy wygasną we wtorek o godzinie 1.

Ostrzeżenia IMGW
Ostrzeżenia IMGW
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Burza - zasady bezpieczeństwa
Burza - zasady bezpieczeństwa
Źródło: RCB

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
PolskaIMGWpogoda
Czytaj także:
Pingwiny magellańskie
Chcieli zbadać pingwiny. Zamiast je uśmiercać, założyli im opaski
Nauka
Pochmurno, burze
Ciepły, ale niespokojny początek tygodnia
Prognoza
Burza, deszcz
Burze, ulewy i silny wiatr. Prognoza zagrożeń IMGW
Prognoza
Utqiagvik, Alaska
Nie zobaczą zachodu słońca przez prawie trzy miesiące
Świat
Noc, pogodna noc
Noc będzie pogodna, ale miejscami mroźna
Prognoza
Piorun poraził nastolatka z Teksasu
Piorun trafił nastolatka łowiącego ryby
Świat
Chmury burzowe
Nadchodzi deszczowy tydzień. Kiedy i gdzie popada najmocniej
Prognoza
Trwa akcja poszukiwawcza w rejonie wulkanu Dukono w Indonezji
Trzymali się nawzajem. Służby znalazły ich ciała
Świat
Martwy waleń znaleziony na plaży w Mikoszewie (pomorskie)
Pobrali próbki od martwego walenia. Apel służb
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co przyniosą zimni ogrodnicy i druga połowa maja
Prognoza
Niedźwiedź
Zobaczyli go za oknem. "To było surrealistyczne"
Ciekawostki
Mały hipopotam
"Jest najszczęśliwszy, kiedy leży na kimś lub obok kogoś"
Świat
Trzęsienie ziemi
Ziemia zatrzęsła się w Chile
Świat
Wiosna, słońce, ciepło
Tu termometry pokażą dziś ponad 20 stopni
Prognoza
Gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej
Trwa dogaszanie wielkiego pożaru lasu. "Zrzuty wody przyniosły skutek"
Polska
48 min
Susza w Polsce
To już nie jest chwilowy problem. Dlaczego susza w Polsce to problem dla nas wszystkich?
TVN24
Trwa akcja poszukiwawcza w rejonie wulkanu Dukono w Indonezji
Odnaleźli ofiarę erupcji wulkanu, zlokalizowali pozostałych zaginionych
Świat
Przymrozek, mróz, noc
Tutaj nocą temperatura spadnie poniżej zera
Prognoza
Zwłoki walenia w Mikoszewie
Martwy waleń na bałtyckiej plaży. Co się z nim dalej stanie
Polska
Park Narodowy Glacier, Montana, USA
Szukali go od poniedziałku, w końcu znaleźli ciało
Świat
Chmury, burza
Duża zmiana w pogodzie tuż-tuż
Prognoza
Dziura, która powstała w ścianie domu
Wybiła ogromną dziurę w ścianie. Nikt nie wie, skąd pochodzi
Świat
Zniszczenia spowodowane przez macroburst w Luizjanie
Myśleli, że to tornado. Czym jest zjawisko macroburst
Świat
Sir David Attenborough kończy sto lat
Człowiek, który pokazał światu Ziemię. David Attenborough skończył 100 lat
Świat
Zbocze fiordu Tracy Arm, w które uderzyła fala tsunami
Drugie największe tsunami w historii. Fale miały prawie pół kilometra
Nauka
Pochmurny dzień wiosna
Słoneczna aura czeka dziś nielicznych
Prognoza
Spadające skały zabiły przechodnia w Korei Południowej
Skały stoczyły się ze zbocza i zabiły mężczyznę
Świat
Noc, deszcz, mokra nawierzchnia
Gdzie spodziewać się nocnych opadów
Prognoza
Woda wróciła na irackie mokradła
Są uznawane za biblijny Eden, wracają do życia
Świat
Deszcz, parasol, lato, opady
Weekend będzie spokojny. Nowy tydzień przyniesie drastyczną zmianę
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom