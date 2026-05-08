Polska W tych rejonach będzie niespokojnie. Są alarmy IMGW Oprac. Franciszek Wajdzik |

Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali oraz prognozę zagrożeń na najbliższe dni.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy przed burzami wydano w województwach:

podkarpackim , w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim;

małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, nowotarskim, tatrzańskim.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.

Ostrzeżenia będą w mocy w od godziny 11 do godziny 18 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na sobotę

W sobotę na północy kraju mogą pojawić się przymrozki. Żółtych alarmów powinni spodziewać się mieszkańcy województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Prognoza zagrożeń na sobotę Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Z kolei w poniedziałek w Polsce mają pojawić się burze. IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.