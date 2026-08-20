Burze, upał i silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze
Żółte alarmy przed burzami wydano w województwach:
- opolskim, w powiatach: oleskim, kluczborskim, opolskim, Opole, strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowickim, prudnickim, głubczyckim;
- śląskim, w powiatach: częstochowskim, Częstochowa, kłobuckim;
- łódzkim, poza powiatami: łowickim, kutnowskim, łęczyckim;
- świętokrzyskim, w powiatach koneckim i włoszczowskim;
- mazowieckim, w powiatach: łosickim, siedleckim, Siedlce, mińskim, garwolińskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, grodziskim, żyrardowskim, grójeckim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowiecki, radomskim, Radom, zwoleńskim;
- lubelskim, w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, łukowskim, radzyńskim, parczewskim, lubartowskim, ryckim, puławskim.
W wymienionych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 l/mkw. oraz porywy wiatru do 60 km/h. Alarmy wygasną o godzinie 11 w czwartek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Alarmy najniższego stopnia wydano w województwach:
- śląskim, w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim;
- małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;
- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.
Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i południa. Ostrzeżenia wygasną o godzinie 10 w czwartek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał
Żółte alarmy przed upałem wydano w województwach:
- świętokrzyskim, w powiatach: sandomierskim, staszowskim, buskim, kazimierskim, pińczowskim;
- małopolskim, poza południowo-zachodnią częścią województwa;
- podkarpackim, poza południowo-wschodnimi powiatami.
W wymienionych regionach prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie około 30 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 13 do godziny 18 w czwartek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Jak pisze IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia "przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".