Polska Burze, upał i silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia Oprac. Franciszek Wajdzik |

Prognoza pogody w czwartek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Eugene_Photo/Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Żółte alarmy przed burzami wydano w województwach:

opolskim , w powiatach: oleskim, kluczborskim, opolskim, Opole, strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowickim, prudnickim, głubczyckim;

śląskim , w powiatach: częstochowskim, Częstochowa, kłobuckim;

łódzkim , poza powiatami: łowickim, kutnowskim, łęczyckim;

świętokrzyskim , w powiatach koneckim i włoszczowskim;

mazowieckim , w powiatach: łosickim, siedleckim, Siedlce, mińskim, garwolińskim, otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, grodziskim, żyrardowskim, grójeckim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowiecki, radomskim, Radom, zwoleńskim;

lubelskim, w powiatach: bialskim, Biała Podlaska, łukowskim, radzyńskim, parczewskim, lubartowskim, ryckim, puławskim.

W wymienionych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 l/mkw. oraz porywy wiatru do 60 km/h. Alarmy wygasną o godzinie 11 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Alarmy najniższego stopnia wydano w województwach:

śląskim , w powiatach: żywieckim, bielskim, Bielsko-Biała, cieszyńskim;

małopolskim , w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i południa. Ostrzeżenia wygasną o godzinie 10 w czwartek.

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy Źródło zdjęcia: Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Żółte alarmy przed upałem wydano w województwach:

świętokrzyskim , w powiatach: sandomierskim, staszowskim, buskim, kazimierskim, pińczowskim;

małopolskim , poza południowo-zachodnią częścią województwa;

podkarpackim, poza południowo-wschodnimi powiatami.

W wymienionych regionach prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie około 30 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 13 do godziny 18 w czwartek.

Jak przetrwać upały Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Jak pisze IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia "przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".