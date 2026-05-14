Uwaga na burze z silnym wiatrem. Są alarmy IMGW
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW - burze
Żółte alarmy wydano dla województw:
- pomorskiego;
- zachodniopomorskiego, w powiatach: szczecineckim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;
- kujawsko-pomorskiego;
- wielkopolskiego, w powiatach: złotowskim, pilskim, chodzieskim, wągrowieckim, obornickim, poznańskim, Poznań, gnieźnieńskim, wrzesińskim, średzkim, słupeckim, jarocińskim, konińskim, Konin, kaliskim, kolskim, Kalisz, tureckim;
- łódzkiego, w powiatach: łaskim, zduńskowolskim, pabianickim, poddębickim, Łódź, zgierskim, łęczyckim, łowickim, kutnowskim, zgierskim;
- mazowieckiego, w powiatach: sochaczewskim, gostynińskim, płockim, nowodworskim, płońskim, sierpeckim, żuromińskim, mławskim, przasnyskim, ciechanowskim;
- warmińsko-mazurskiego, w powiatach: giżyckim, węgorzewskim, kętrzyńskim, mrągowskim, szczycieńskim, nidzickim, olsztyńskim, Olsztyn, lidzbarskim, bartoszyckim, braniewskim, elbląskim, Elbląg, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, działdowskim;
Miejscami wystąpią burze, którym towarzyszyć będą silniejsze porywy wiatru do 65 km/h, lokalnie do 75 km/h. Wysokość opadów w czasie burz wyniesie do 10 l/mkw. Miejscami opady drobnego gradu.
Ostrzeżenia będą ważne w czwartek w godzinach od 13 do 19.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.