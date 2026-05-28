Powrót przymrozków. Alarmy w dziewięciu województwach
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki
Żółte alarmy wydano w województwach:
- pomorskim, z wyjątkiem powiatów: puckiego, Gdańsk, Gdynia, Sopot, nowodworskim, Słupsk, słupskim;
- kujawsko-pomorskim;
- warmińsko-mazurskim, w powiatach: działdowskim, nowomiejskim, ostródzkim, iławskim;
- wielkopolskim, w powiatach: kolskim, konińskim, Konin, tureckim, kaliskim;
- łódzkim;
- świętokrzyskim;
- mazowieckim, w zachodnich powiatach;
- małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, tatrzańskim, nowotarskim, suskim, myślenickim;
- podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim.
Prognozowany jest tam spadek temperatury powietrza do około 3 st. C, natomiast przy gruncie lokalnie do -2 st. C. Temperatura będzie zróżnicowana przestrzennie, a przymrozki będą miały charakter lokalny. Największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia dotyczy obniżeń terenu.
Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 1 do 5.30 w piątek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.