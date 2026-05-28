Polska Powrót przymrozków. Alarmy w dziewięciu województwach Oprac. Franciszek Wajdzik |

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Żółte alarmy wydano w województwach:

pomorskim , z wyjątkiem powiatów: puckiego, Gdańsk, Gdynia, Sopot, nowodworskim, Słupsk, słupskim;

kujawsko-pomorskim ;

warmińsko-mazurskim , w powiatach: działdowskim, nowomiejskim, ostródzkim, iławskim;

wielkopolskim , w powiatach: kolskim, konińskim, Konin, tureckim, kaliskim;

łódzkim ;

świętokrzyskim ;

mazowieckim , w zachodnich powiatach;

małopolskim , w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, tatrzańskim, nowotarskim, suskim, myślenickim;

podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim.

Prognozowany jest tam spadek temperatury powietrza do około 3 st. C, natomiast przy gruncie lokalnie do -2 st. C. Temperatura będzie zróżnicowana przestrzennie, a przymrozki będą miały charakter lokalny. Największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia dotyczy obniżeń terenu.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 1 do 5.30 w piątek.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

