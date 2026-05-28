Powrót przymrozków. Alarmy w dziewięciu województwach

Przymrozek
Prognoza pogody na czwartek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami. W części kraju obowiązują żółte alarmy. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Żółte alarmy wydano w województwach:

  • pomorskim, z wyjątkiem powiatów: puckiego, Gdańsk, Gdynia, Sopot, nowodworskim, Słupsk, słupskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim, w powiatach: działdowskim, nowomiejskim, ostródzkim, iławskim;
  • wielkopolskim, w powiatach: kolskim, konińskim, Konin, tureckim, kaliskim;
  • łódzkim;
  • świętokrzyskim;
  • mazowieckim, w zachodnich powiatach;
  • małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, Nowy Sącz, limanowskim, tatrzańskim, nowotarskim, suskim, myślenickim;
  • podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, Krosno, jasielskim.

Prognozowany jest tam spadek temperatury powietrza do około 3 st. C, natomiast przy gruncie lokalnie do -2 st. C. Temperatura będzie zróżnicowana przestrzennie, a przymrozki będą miały charakter lokalny. Największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia dotyczy obniżeń terenu.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 1 do 5.30 w piątek.

Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło zdjęcia: Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz/PAP
Źródło: tvnmeteo.pl
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
