Zimno, a na dodatek nie będzie nic widać. IMGW ostrzega część kraju

Mgła, zamglenia, trudne warunki na drogach
Prognozy pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne. W części kraju obowiązują żółte alarmy przed gęstą mgłą i przymrozkami. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy przed gęstą mgłą wydano w województwie pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Gdańsk, gdańskim, nowodworskim. W wymienionych regionach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia będą w mocy do godziny 8 w piątek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

Ostrzeżenia najniższego stopnia przed przymrozkami wydano dla województw:

  • pomorskiego, poza powiatem puckim;
  • zachodniopomorskiego, w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, szczecinieckim;
  • kujawsko-pomorskiego, w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, świeckim, grudziądzkim, Grudziądz.

Prognozowany jest tam lokalny spadek temperatury powietrza do około -2 st. C, przy gruncie do -5 st. C. Alarmy będą w mocy do godziny 7.30 w piątek.

Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
