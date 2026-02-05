"Lód pokrył wszystko!" Pokazujecie nam skutki gołoledzi

Trudne warunki występują w całym kraju. We wszystkich województwach obowiązują żółte lub pomarańczowe ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przed gołoledzią ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
"Lód pokrył wszystko"
Z gołoledzią zmagali się między innymi mieszkańcy Wrocławia. "Lód pokrył wszystko! Lodowisko, dodatkowe szyby lodowe w samochodach" - napisał pan Szymon.
Wrocław Gołoledź!!!
Trudne warunki wystąpiły także w Poznaniu oraz Bolesławcu. (woj. dolnośląskie).
Na jednym z osiedli w Bolesławcu warstwa lodu była tak gruba, że mieszkańcy musieli iść do samochodu "na czworaka".
Marznący deszcz i gołoledź. Alert RCB
"Uwaga! Dziś i jutro (4 i 5 lutego) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach" - SMS-owy alert o takiej treści otrzymały w środę osoby przebywające na terenie województw:
- zachodniopomorskiego;
- pomorskiego;
- warmińsko-mazurskiego;
- podlaskiego;
- lubuskiego;
- wielkopolskiego;
- kujawsko-pomorskiego;
- mazowieckiego;
- łódzkiego;
- świętokrzyskiego (powiaty: konecki, skarżyski);
- lubelskiego (powiaty: bialski, Biała Podlaska, Chełm, chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, włodawski);
- dolnośląskiego (powiaty: głogowski, górowski, lubiński, milicki, oleśnicki, polkowicki, trzebnicki, wołowski).
Przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W całym kraju obowiązują alarmy drugiego lub pierwszego stopnia.
