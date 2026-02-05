Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Lód pokrył wszystko!" Pokazujecie nam skutki gołoledzi

|
Gołoledź we Wrocławiu
Pogoda na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl
W czwartek rano w Polsce występują opady marznące powodujące gołoledź. Drogi, samochody i chodniki pokryte są cienką warstwą lodu. Na Kontakt24 otrzymaliśmy materiały od naszych czytelników.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Trudne warunki występują w całym kraju. We wszystkich województwach obowiązują żółte lub pomarańczowe ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przed gołoledzią ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Marznące opady, mgły i bardzo śliskie drogi
Prognoza
Uwaga na oblodzenie
Alert RCB. "Uważaj na drogach i chodnikach"
Gołoledź
Uwaga na gołoledź. Alarmy IMGW w całym kraju
Prognoza

"Lód pokrył wszystko"

Z gołoledzią zmagali się między innymi mieszkańcy Wrocławia. "Lód pokrył wszystko! Lodowisko, dodatkowe szyby lodowe w samochodach" - napisał pan Szymon.

Wrocław Gołoledź!!!

Gołoledź w Warszawie
Gołoledź w Warszawie
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Gołoledź w Warszawie
Gołoledź w Warszawie
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Gołoledź w Warszawie
Gołoledź w Warszawie
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Trudne warunki wystąpiły także w Poznaniu oraz Bolesławcu. (woj. dolnośląskie).

Krupa lodowa w Poznaniu
Źródło: Rafał/Kontakt24
Gołoledź w Bolesławcu
Gołoledź w Bolesławcu
Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Na jednym z osiedli w Bolesławcu warstwa lodu była tak gruba, że mieszkańcy musieli iść do samochodu "na czworaka".

Klatka kluczowa-208376
Gołoledź w Bolesławcu.mp4
Źródło: TVN24

Marznący deszcz i gołoledź. Alert RCB

"Uwaga! Dziś i jutro (4 i 5 lutego) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach" - SMS-owy alert o takiej treści otrzymały w środę osoby przebywające na terenie województw:

  • zachodniopomorskiego;
  • pomorskiego;
  • warmińsko-mazurskiego;
  • podlaskiego;
  • lubuskiego;
  • wielkopolskiego;
  • kujawsko-pomorskiego;
  • mazowieckiego;
  • łódzkiego;
  • świętokrzyskiego (powiaty: konecki, skarżyski);
  • lubelskiego (powiaty: bialski, Biała Podlaska, Chełm, chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, włodawski);
  • dolnośląskiego (powiaty: głogowski, górowski, lubiński, milicki, oleśnicki, polkowicki, trzebnicki, wołowski).

Przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W całym kraju obowiązują alarmy drugiego lub pierwszego stopnia.

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: SzymonWroclaw1982 / Kontakt24

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
PolskaKontakt24
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Uwaga na oblodzenie
Alert RCB. "Uważaj na drogach i chodnikach"
Polska
Gołoledź
Uwaga na gołoledź. Alarmy IMGW w całym kraju
Prognoza
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Marznące opady, mgły i bardzo śliskie drogi
Prognoza
USA, Kalifornia
Dom runął do oceanu. Nagranie
Świat
Noc gołoledź
Uwaga! Nocą zagrożeniem będzie lodowica
Prognoza
Przez miasta nad Lazurowym Wybrzeżem przeszła burza z gradem
Miesięczne opady w kilka godzin. Doszło do powodzi
Świat
Burza Leonardo w Portugalii
Portugalię zalało. W Hiszpanii zarządzono ewakuacje
Świat
Padający śnieg, zima
Wracają zimowe opady. Gdzie i kiedy spadnie śnieg
Prognoza
Grenlandia
Marzenie Trumpa ociepla się cztery razy szybciej niż reszta świata
Świat
Ludzie na zamarzniętej Motławie w Gdańsku, 01.02.26
Po 55 sekundach dorosły mężczyzna traci władzę w dłoniach. Lepiej nie ryzykować
Polska
Legwany pospadały z drzew na Florydzie
Zbierają legwany na Florydzie. "Pospadały z drzew"
Świat
Śnieg
Rano sypnęło śniegiem. To nie koniec zagrożeń
Prognoza
Śnieg, lekki śnieg
W części kraju sypnie śniegiem
Prognoza
Chłodny front dotarł do Hawany, stolicy Kuby
W egzotycznym kraju padł rekord zimna
Świat
Rzeka Bug w Drohiczynie (19 stycznia 2026)
Co po zimie? Zapowiada się pierwszy taki rok od lat
Polska
Zima sparaliżowała lotnisko w Niemczech
Śnieżyca sparaliżowała europejskie lotnisko
Świat
Śnieg noc
Nocna wędrówka strefy opadów
Prognoza
Ślisko, gołoledź, opady marznące, szklanka, ślizgawica
Szykuje się radykalna zmiana w pogodzie
Prognoza
Kalifornia
Seria trzęsień ziemi w Kalifornii
Świat
Portugalscy żołnierze pomagają ofiarom burzy Kristin
Jeszcze nie otrząsnęli się po silnej burzy, już nadchodzi kolejna
Świat
Artemis II, rakieta SLS ze statkiem kosmicznym Orion
Cel: Księżyc. Misja musi jeszcze poczekać
Nauka
W odśnieżanie zaangażowano Japońskie Siły Samoobrony
Ponad trzy metry śniegu, 30 osób nie żyje
Świat
Silny mróz
Tu mróz wciąż będzie groźny. IMGW ostrzega
Prognoza
"Widzimy, że jesteś bez kalesonów"
"Widzimy, że jesteś bez kalesonów"
Polska
komin smog shutterstock_521936638
"Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
Mróz, mroźna noc
Lodowata noc. Tu było blisko -30 stopni
Prognoza
Zima, śnieg, mróz
Tam mogą powrócić opady śniegu
Prognoza
Noc, mróz, zimno
Mróz w Polsce. Tam już jest lodowato, a będzie jeszcze zimniej
Polska
Statek na mieliźnie w Stambule
Statek towarowy utknął blisko plaży i domów
Świat
Dzień Świstaka 2026 w Pensylwanii
Co z tą zimą? Świstak Phil przepowiedział pogodę
Ciekawostki
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom