"Lód pokrył wszystko!" Pokazujecie nam skutki gołoledzi

Trudne warunki występują w całym kraju. We wszystkich województwach obowiązują żółte lub pomarańczowe ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przed gołoledzią ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

"Lód pokrył wszystko"

Z gołoledzią zmagali się między innymi mieszkańcy Wrocławia. "Lód pokrył wszystko! Lodowisko, dodatkowe szyby lodowe w samochodach" - napisał pan Szymon.

Trudne warunki wystąpiły także w Poznaniu oraz Bolesławcu. (woj. dolnośląskie).

Na jednym z osiedli w Bolesławcu warstwa lodu była tak gruba, że mieszkańcy musieli iść do samochodu "na czworaka".

Marznący deszcz i gołoledź. Alert RCB

"Uwaga! Dziś i jutro (4 i 5 lutego) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach" - SMS-owy alert o takiej treści otrzymały w środę osoby przebywające na terenie województw:

zachodniopomorskiego ;

pomorskiego ;

warmińsko-mazurskiego ;

podlaskiego ;

lubuskiego ;

wielkopolskiego ;

kujawsko-pomorskiego ;

mazowieckiego ;

łódzkiego ;

świętokrzyskiego (powiaty: konecki, skarżyski);

lubelskiego (powiaty: bialski, Biała Podlaska, Chełm, chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, włodawski);

dolnośląskiego (powiaty: głogowski, górowski, lubiński, milicki, oleśnicki, polkowicki, trzebnicki, wołowski).

Przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W całym kraju obowiązują alarmy drugiego lub pierwszego stopnia.

