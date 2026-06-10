Polska "Kłębowisko deszczowych chmur" nad Polską. Radar i mapa opadów Oprac. Franciszek Wajdzik |

Opady deszczu w środę i czwartek Źródło wideo: ventusky.com Źródło zdj. gł.: ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Od wtorku w Polsce dominuje deszczowa i pochmurna aura. W ciągu ostatniej doby najwięcej deszczu spadło w Ustroniu i Bielsku Białej (44 litry wody na metr kwadratowy) oraz Brennej i Zakopanem (36 l/mkw.). Prognozy wskazują, że również w środę i czwartek możemy spodziewać się opadów. Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w wyniku wzajemnego napierania na siebie mas powietrza dochodzi do zafalowania frontu w dwóch miejscach, nad Alpami oraz w rejonie pogranicza Czech i Słowacji.

- Tworzą się niewielkie niże na froncie z kłębowiskiem deszczowych chmur - podkreśliła ekspertka.

Gdzie opady będą największe

Związane ze wspomnianymi niżami ciągłe opady deszczu obejmą w środę południe i centrum kraju. Z kolei na wschodzie padać będzie na ogół przelotnie, choć w ciągu dnia opady też mogą przejść w ciągłe. Według prognoz na południu Polski może spaść dziś dodatkowe 20 l/mkw.

- Przelotne opady pojawić się mogą również miejscami na wtórnym froncie chłodnym rozwijającym się nad zachodnimi regionami kraju i nad Pomorzem - dodała Unton-Pyziołek.

W nocy ze środy na czwartek i w czwartek te dwie deszczowe fale przetoczą się nad Polską w stronę Pomorza i Mazur, niosąc kolejną sporą dostawę deszczu. Według prognoz dopada nawet do 30-40 litrów na metr kwadratowy.

Mapa i radar opadów

Redagowała ast