Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kolejna mroźna noc. Tutaj było prawie -27 stopni

Mróz
Pogoda na jutro
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. Noc z poniedziałku na wtorek przyniosła silny mróz. Miejscami termometry pokazywały wartości mocno poniżej -20 stopni Celsjusza. Gdzie było najzimniej?

Za nami kolejna niezwykle zimna noc. Silny mróz był odczuwalny w wielu regionach kraju. Najzimniej było na północnym wschodzie.

Na termometrach poniżej -26 stopni

Po raz kolejny w tym sezonie zimowym najniższą temperaturę w nocy z poniedziałku na wtorek odnotowano we wsi Biernatki w województwie podlaskim, gdzie termometry na posterunku meteorologicznym IMGW pokazały nawet -26,6 stopni Celsjusza - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński. To zastoisko chłodu, położone w dolinie rzeki Netty.

Nieco "cieplej" było w Biebrzy (woj. podlaskie) czy Myszyńcu (woj. mazowieckie), gdzie odnotowano odpowiednio -23,2 st. C i -20,2 st. C.

Oprócz Podlasia kilkunastostopniowy mróz odnotowano także w województwach: pomorskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i lubelskim. Ze stacji synoptycznych IMGW w głównych miastach najzimniej było w Mikołajkach, gdzie odnotowano -20 st. C.

Temperatura minimalna w nocy z poniedziałku na wtorek (główne stacje synoptyczne IMGW)
Temperatura minimalna w nocy z poniedziałku na wtorek (główne stacje synoptyczne IMGW)
Źródło: IMGW

Jeszcze zimniej było przy gruncie, miejscami temperatura minionej nocy spadała nawet do -28 st. C.

Temperatura minimalna w nocy z poniedziałku na wtorek (główne stacje synoptyczne IMGW)
Temperatura minimalna w nocy z poniedziałku na wtorek (główne stacje synoptyczne IMGW)
Źródło: cmm.imgw.pl

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej
Dowiedz się więcej:

Luksusowe hotele w rekordowo niskich cenach. Zaplanuj wyjazd, bo w grudniu najtaniej

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
Tagi:
MrózZima
Czytaj także:
Opady marznące we wtorek
Opady marznące w Polsce. Gdzie ich się spodziewać
Prognoza
Mróz, gołoledź
Alarmy IMGW w kilkunastu województwach
Prognoza
Śnieg, słońce, błękit i lekki mróz
Miejscami mroźnie, miejscami na plusie
Prognoza
Hurtnica zwyczajna (Lasius niger) - zdj. poglądowe
Miejskie mrówki się tym zajadają, wiejskie "kręcą na to czułkami"
Nauka
mróz zima noc
W nocy temperatura spadnie nawet do -18 stopni
Smog
Pług zjechał w dół zbocza. Nie żyje kierowca
Tragedia podczas odśnieżania. Pług zjechał zboczem
Maciej Wacławik
Powódź Andaluzja
Po deszczu usłyszeli dziwne dźwięki. "Stłumione brzęczenie"
Świat
Coraz mniej śniegu, Ornontowice (Śląskie)
Tu sytuacja jest tak poważna, że nie naprawi jej nawet wyjątkowa zima
Polska
Odwilż, roztopy
Ociepli się. I to mocno
Prognoza
Maroko zmaga się z powodziami
Woda porwała samochód z trójką dzieci
Świat
Na jeziorze Erie pojawiła się wielka szczelina
Ogromna szczelina na zamarzniętym jeziorze. Jak powstała
Świat
Pod koniec stycznia Wielką Brytanię nawiedziły powodzie
Pada każdego dnia od początku roku. Setki ostrzeżeń przed powodzią
Świat
Mróz, lód, zima, kran
"Dziura" w chmurach. Temperatura spadła poniżej -25 stopni
Prognoza
Zima, pogoda, mróz
Mroźny początek tygodnia
Prognoza
Mrówka żniwiarka (łac. Messor barbarus)
Zanieczyszczenia powietrza mogą drastycznie zmieniać zachowanie mrówek
Smog
W wyniku intensywnych opadów deszczu wylała rzeka Sinu
"Mamy arktyczny zimny front nad Kolumbią. To nie żart"
Świat
Las, zima, mróz
Noc z kilkunastoma stopniami na minusie
Prognoza
Bialka
Białka Tatrzańska przyciąga kulturą Podhala
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zima, mróz, noc
Powrót tęgiego mrozu. Temperatura znów mocno spadnie
Prognoza
Sopot. Weszli na lód, ten się pod nimi załamał
Weszli na Bałtyk, lód się załamał. Nagranie
Polska
Zamrożona rzeka Ural
"Od dawna nie pijemy już wody z Uralu"
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Jakie będą dalsze losy mrozu
Prognoza
Mróz, siarczysty mróz, zima
"Krótki strzał" dużego mrozu. A co potem?
Prognoza
akcja
Pękł pod nimi lód, na pomoc przyleciał śmigłowiec. Nagranie
Świat
Powodzie w okolicach Kadyksu w Hiszpanii
Osiem burz jedna po drugiej. Straty liczą w setkach milionów
Świat
Zima, śnieg, auto, parasol
Wiatr spotęguje odczucie chłodu
Prognoza
3
Lawiny we Włoszech, są ofiary śmiertelne
Świat
Świnoujście
Wóz strażacki ślizgał się po placu. Nagranie
Polska
Śnieg, noc
W nocy sypnie śniegiem
Prognoza
Zima, śnieg, mróz, rower
Rozpoczął się czas "pogody męczącej"
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom