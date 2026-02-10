Kolejna mroźna noc. Tutaj było prawie -27 stopni

Pogoda na jutro Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Za nami kolejna niezwykle zimna noc. Silny mróz był odczuwalny w wielu regionach kraju. Najzimniej było na północnym wschodzie.

Na termometrach poniżej -26 stopni

Po raz kolejny w tym sezonie zimowym najniższą temperaturę w nocy z poniedziałku na wtorek odnotowano we wsi Biernatki w województwie podlaskim, gdzie termometry na posterunku meteorologicznym IMGW pokazały nawet -26,6 stopni Celsjusza - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński. To zastoisko chłodu, położone w dolinie rzeki Netty.

Nieco "cieplej" było w Biebrzy (woj. podlaskie) czy Myszyńcu (woj. mazowieckie), gdzie odnotowano odpowiednio -23,2 st. C i -20,2 st. C.

Oprócz Podlasia kilkunastostopniowy mróz odnotowano także w województwach: pomorskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i lubelskim. Ze stacji synoptycznych IMGW w głównych miastach najzimniej było w Mikołajkach, gdzie odnotowano -20 st. C.

Temperatura minimalna w nocy z poniedziałku na wtorek (główne stacje synoptyczne IMGW) Źródło: IMGW

Jeszcze zimniej było przy gruncie, miejscami temperatura minionej nocy spadała nawet do -28 st. C.

Temperatura minimalna w nocy z poniedziałku na wtorek (główne stacje synoptyczne IMGW) Źródło: cmm.imgw.pl

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock