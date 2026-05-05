Polska Kilkanaście stopni różnicy. Temperatura podzieliła Polskę Oprac. Franciszek Wajdzik

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, we wtorek rano temperatura powietrza podzieliła Polskę. Na północy kraju, gdzie było najzimniej, termometry pokazały zaledwie kilka stopni powyżej zera. Z kolei na drugim krańcu odnotowano blisko 14 stopni Celsjusza na plusie.

Kilkanaście stopni różnicy

We wtorkowy poranek najniższe wartości odnotowano na północy i północnym zachodzie kraju, które znalazły się w zasięgu polarnego powietrza z północnego Atlantyku. Najzimniej było w Cewicach (woj. pomorskie), Darłowie (woj. zachodniopomorskie) oraz Szczecinku (woj. zachodniopomorskie), gdzie termometry pokazały od 2 do 4 stopni Celsjusza.

Zupełnie inna aura towarzyszyła mieszkańcom południowo-wschodniej części kraju. Gorące i suche masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego sprawiły, że w Przemyślu (woj. podkarpackie) o godzinie piątej rano odnotowano 13,9 st. C. Według prognoz taki kontrast termiczny utrzyma się w najbliższych godzinach. We wtorek najcieplej ma być w Krakowie (28 stopni), a najzimniej w Szczecinie (13 st. C).

Temperatura powietrza o godzinie piątej (główne stacje synoptyczne) Źródło: IMGW