Czekają nas dwie fale ochłodzenia. Pierwsza już nadciąga

W środkowej i południowej Europie panuje obecnie upalna aura, ale na północnych krańcach kontynentu temperatury są znacznie niższe. Polska znajduje się po "gorącej" stronie, ale chłodniejsze powietrze będzie stopniowo zsuwać się do Europy Środkowej, co oznacza ochłodzenie.

Przed nami chłodniejsze dni

Na pogodę w Polsce duży wpływ ma układ niżowy znad Atlantyku, któremu towarzyszy wspomniany już front atmosferyczny. Za nim na teren Polski napływać będzie chłodniejsze powietrze z zachodu - to za jego sprawą temperatura spadnie do około 26-27 stopni Celsjusza.

- To nadal bardzo ciepło, ale nie 30-32 stopnie, jak po drugiej stronie frontu, gdzie jeszcze płynie to gorące powietrze - wyjaśnił Wasilewski, wskazując na mapę. - To jest ochłodzenie, ale na razie spadek temperatury o kilka stopni.