Europa podzielona. U nas chłód, na zachodzie 30 stopni

Ciepły, słoneczny dzień w Londynie, 07.04.2026
Tomasz Wasilewski o pogodzie w Europie
Źródło: TVN24
Pogoda w Polsce i Europie. W naszej części kontynentu od wtorku panuje chłód, ale nie wszędzie w Europie czuć arktyczne podmuchy. Jak tłumaczył na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, miejscami początek kwietnia jest wyjątkowo ciepły.

Środa w całej Polsce zapowiada się dość pochmurno i chłodno. Temperatura w ciągu dnia nie wzrośnie powyżej 11 stopni Celsjusza, a w niektórych regionach - głównie na południu i wschodzie - termometry pokażą zaledwie 6-7 st. C. Temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa.

Zimowy wschód, ciepło na zachodzie

Jak wyjaśnił w programie "Wstajesz i wiesz" prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, nie w całej Europie panuje chłód. Na zachodzie kontynentu na termometrach pojawiają się wartości charakterystyczne raczej dla późnej wiosny i lata.

- Południowo-zachodnia Europa ma niezwykle wysoką temperaturę - opowiadał. W zachodniej Francji wartości wzrosły we wtorek do prawie 30 stopni. Ciepło było także w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i zachodnich Niemczech.

- Niemcy dzielą nas od tej wysokiej temperatury, tam jest wrzutka takiego bardzo ciepłego, gorącego powietrza od strony Afryki - opisywał prezenter. - Polska jest w barwach niebieskich, zielonych zdecydowanie chłodniejszych, bo z północnego wschodu od strony Rosji przez Litwę, Łotwę, Estonię, Białoruś płynie do nas zimne arktyczne powietrze - dodał.

Źródło: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Ponad 30 stopni na termometrach

Z danych agencji meteorologicznej Meteo France wynika, że w poniedziałek po raz pierwszy w tym roku w kontynentalnej Francji temperatura przekroczyła 30 st. C. W Belin-Beliet w departamencie Żyronda termometry wskazały 31,8 st. C. Meteorolodzy podali, że takie wartości zazwyczaj notowane są we Francji na początku czerwca, ale od początku XXI wieku coraz częściej pojawiają się one w kwietniu, czasami nawet w marcu. Niezwykle ciepłe są także noce - w Breście w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna wyniosła 16 st. C.

Biuro meteorologiczne Met Office podało w środę, że może być ona najcieplejszym jak do tej pory dniem roku na Wyspach - w okolicach Londynu temperatura ma wzrosnąć do nawet 26 stopni. We wtorek najwyższą wartość zanotowano w Walii, gdzie na wyspie Anglesey termometry pokazały 24,8 st. C. Eksperci wyjaśnili, że był to tam najcieplejszy 7 kwietnia w historii pomiarów.

Źródło: TVN24, Meteo France, Met Office

