Polska Gdzie jest burza? Tu grzmi od rana Franciszek Wajdzik |

Prognoza pogody w czwartek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w czwartek rano w Polsce występują burze z opadami deszczu i silnym wiatrem.

Gdzie jest burza?

Obecnie grzmi w województwie lubelski, w pobliżu miast i miejscowości: Międzyrzec Podlaski, Łuków, Radzyń Podlaski, Parczew, Ostrów Lubelski, Lubartów, Łęczna, Lublin, Piaski.

Burze są słabe i frontowe. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu do 5-15 l/mkw. oraz porywy wiatru o prędkości do 40-60 km/h.

Mapa i radar burz