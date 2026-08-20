Gdzie jest burza? Tu grzmi od rana
Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w czwartek rano w Polsce występują burze z opadami deszczu i silnym wiatrem.
Gdzie jest burza?
Obecnie grzmi w województwie lubelski, w pobliżu miast i miejscowości: Międzyrzec Podlaski, Łuków, Radzyń Podlaski, Parczew, Ostrów Lubelski, Lubartów, Łęczna, Lublin, Piaski.
Burze są słabe i frontowe. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu do 5-15 l/mkw. oraz porywy wiatru o prędkości do 40-60 km/h.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl