Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Burze, ulewy, grad. Gdzie będzie niebezpiecznie?

|
pobrane (1)
Prognozowane opady deszczu we wtorek i środę
Źródło: ventusky.com
Pogoda w Polsce. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które mogą pojawić się dziś w części kraju. Wyładowaniom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz silny wiatr. Sprawdź, gdzie należy uważać.

Wtorek może być kolejnym dniem z niestabilną pogodą w części kraju. Według prognoz w ciągu dnia mogą pojawić się burze z intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem.

Deszcz i gwałtowne burze z gradem. Pogoda na dziś
Dowiedz się więcej:

Deszcz i gwałtowne burze z gradem. Pogoda na dziś

Prognoza

Burze. Gdzie będzie niebezpiecznie

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, burze możliwe są w całej strefie oddziaływania frontu rozciągającego się od zachodu, aż po północny wschód kraju. Na niebezpieczne warunki w szczególności powinni przygotować się mieszkańcy: Warmii i Mazur, północnej i środkowej części woj. podlaskiego, północnego Mazowsza, Kujaw oraz południowo-zachodnich krańców Dolnego Śląska. Wyładowania mają wystąpić po południu i wieczorem, a ich największe natężenie nastąpi w godzinach 15-19.

Według prognoz front burzowy przyniesie także krótkotrwałe i intensywne opady deszczu (15-20 l/mkw.) oraz porywy wiatru do 60-70 km/h, a lokalnie nawet do 80 km/h. Możliwe są także opady gradu o średnicy do 2-3 centymetrów. Niewykluczone jest pojawienie się superkomórek burzowych, którym towarzyszyć będą nawalne opady deszczu.

Mapa i radar burz

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: meteologix.com

Udostępnij:
Tagi:
Polskapogodaburze
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Susza (zdjęcie poglądowe)
Niżówka nadchodzi. Susza weszła w najgorszą fazę
Polska
Majowy wschód słońca
Kilkanaście stopni różnicy. Temperatura podzieliła Polskę
Polska
Burze, wiosna, ciepło, chmury
Deszcz i gwałtowne burze z gradem. Pogoda na dziś
Nawałnica, burze
Załamanie pogody. W tych regionach mogą pojawić się alarmy
Pioruny, burze, noc
Nocą lokalnie może się błyskać
Pożar
Strażacy walczą z potężnym pożarem buszu
Świat
Łoś
Łoś w centrum miasta. "Pies zauważył go za oknem"
Polska
Plaża
Hiszpanie usuwają wydmę przed sezonem
Świat
AdobeStock_1030282069
Pogoda na 5 dni. Nadciągają obfite opady. Zagrzmi i sypnie gradem
Ziemia widziana z pokładu statku kosmicznego Orion podczas misji Artemis II
Rekordowy lot, 12 tysięcy ujęć. "Niesamowite detale"
Ciekawostki
"Jest to jeden wielki popiół"
Deszcz wkracza nad Polskę. Zwilży "jeden wielki popiół"
Polska
Zagrożenie pożarowe w lasach, pożar lasu
Alert RCB dla ośmiu województw. "Nie używaj ognia w lesie"
Polska
Strażacy walczą z pożarem w Czeskiej Szwajcarii
Czeska Szwajcaria nadal się pali. W akcji gaśniczej pomogą sąsiedzi
Świat
RPA. Policjant nad rzeką pełną krokodyli. Akcja wyciągania osobnika, w którego wnętrznościach miały być ludzkie szczątki
Poszukiwania zwłok biznesmena w rzece pełnej krokodyli. Nagranie z akcji policji
Świat
Trzęsienie ziemi na Filipinach
Od wstrząsów popękały budynki. "Jakby coś poruszało nami w górę i w dół"
Świat
Deszcz, ulewa
Zmiana pogody na horyzoncie. Wreszcie solidnie popada
Ciepło, majówka, plaża w Sopocie
Gorący finisz majówki. Gdzie było najcieplej
Burza chmury pogoda
Mogą kłębić się burzowe chmury
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Alarmy w nocy, na horyzoncie kolejne zagrożenia
Drugi dzień gaszenia pożaru w Czeskiej Szwajcarii
Drugi dzień walki z ogniem. Pożar widać z kosmosu
Świat
Noc, deszcz
Nocą miejscami przydadzą się parasole
Słoń stratował człowieka w indyjskiej świątyni
Słoń stratował człowieka na terenie świątyni
Świat
Deszcz, wiosna, opady, ciepło
Nadciągają opady i burze. Tu spadnie najwięcej deszczu
Powodzie w stanie Pernambuco w Brazylii
Woda zalała całe dzielnice, osuwiska przygniotły domy
Świat
Żmija zygzakowata (łac. Vipera berus)
Już się pojawiły w Tatrach. Apel do turystów
Polska
Wir zaobserwowany w Małopolsce
Wirujące słupy piachu i pyłu na nagraniach
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Gorąca prędko nie zobaczymy
Nadchodzą opady
Opady deszczu zmierzają do Polski. Co nas czeka
Rakieta
Kolejny satelita dla Wojska Polskiego
Nauka
Prognozowana temperatura na 3 maja
W Polsce cieplej niż w Hiszpanii. Taka pogoda ma swoją cenę
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom