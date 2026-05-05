Polska Burze, ulewy, grad. Gdzie będzie niebezpiecznie? Oprac. Franciszek Wajdzik |

Prognozowane opady deszczu we wtorek i środę Źródło: ventusky.com

Wtorek może być kolejnym dniem z niestabilną pogodą w części kraju. Według prognoz w ciągu dnia mogą pojawić się burze z intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem.

Burze. Gdzie będzie niebezpiecznie

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, burze możliwe są w całej strefie oddziaływania frontu rozciągającego się od zachodu, aż po północny wschód kraju. Na niebezpieczne warunki w szczególności powinni przygotować się mieszkańcy: Warmii i Mazur, północnej i środkowej części woj. podlaskiego, północnego Mazowsza, Kujaw oraz południowo-zachodnich krańców Dolnego Śląska. Wyładowania mają wystąpić po południu i wieczorem, a ich największe natężenie nastąpi w godzinach 15-19.

Według prognoz front burzowy przyniesie także krótkotrwałe i intensywne opady deszczu (15-20 l/mkw.) oraz porywy wiatru do 60-70 km/h, a lokalnie nawet do 80 km/h. Możliwe są także opady gradu o średnicy do 2-3 centymetrów. Niewykluczone jest pojawienie się superkomórek burzowych, którym towarzyszyć będą nawalne opady deszczu.

