Gdzie jest burza? Tutaj pojawiły się wyładowania
[burze wygasły]
Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, na północnym wschodzie kraju pojawiły się liczne izolowane chmury kłębiaste ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie mogą pojawiać się słabe burze.
Gdzie jest burza?
Aktualnie grzmi w okolicach Sokółki i Suchowoli w województwie podlaskim.
Burze są słabe i adwekcyjne (związane z napływem chłodnych mas powietrza nad znacznie cieplejsze podłoże). Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu do 5-10 l/mkw. oraz wiatr osiągający w porywach prędkość do 50-60 km/h.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl