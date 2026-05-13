Polska Dziś przyda nam się parasol. Gdzie opady będą największe? Oprac. Franciszek Wajdzik |

Opady w Polsce w środę i czwartek

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska pozostaje w obszarze obniżonego ciśnienia, między dwoma układami barycznymi, niżem Doreen z centrum w rejonie Zatoki Fińskiej oraz niżem Fee znad Morza Północnego. Oba wiry kierują do Polski chłodne i wilgotne masy powietrza polarnego. Nad krajem nadal przemieszcza się front niosący opady deszczu. W ciągu ostatniej doby najwięcej wody spadło we wsi Różanystok (38 l/mkw.) oraz w Burzynie (37 l/mkw.) w województwie podlaskim.

Z prognoz wynika, że padać będzie także w środę.

Gdzie spadnie najwięcej deszczu

Od północnego zachodu do Polski wkracza szeroka strefa kłębiących się chmur z przelotnymi opadami deszczu związana z frontem okluzji i niżem Fee. Około godziny 8 opady obejmowały Pomorze Środkowe i Wschodnie oraz północną część Wielkopolski. Natężenie opadów wyniesie do 4-8 l/mkw. na godzinę.

Do południa strefa ta przesuwać się ma nad Pomorzem w kierunku Zatoki Gdańskiej, niosąc obfity deszcz do 5-10 l/mkw. Po godzinie 12 chmury w tej strefie nad wschodnim Pomorzem mają ulegać silnemu kłębieniu. Opady zmienią się w przelotne i punktowe. Do godziny 16-17 spaść może do 2-5 l/mkw. Za tą strefą opadów znad Niemiec wkroczy nad zachodnią Polskę szerszy pas zachmurzenia kłębiastego, miejscami wypiętrzającego się nawet do stadium cumulonimbus.

- Na burze jednak szanse są niewielkie. Do południa strefa ta obejmie całą ścianę zachodnią kraju, niosąc przelotne, punktowe opady o natężeniu od 2 do 5 litrów na metr kwadratowy - mówi Arleta Unton-Pyziołek.

Po południu opady pojawić się mogą miejscami również w centrum Polski, o natężeniu do 1-4 l/mkw. Według modelu GFS w środę największe sumy opadów obejmą Pomorze.

Opady w Polsce w środę i czwartek Źródło: ventusky.com

Mapa i radar opadów