Burze i ulewy. Tu mogą pojawić się żółte alarmy
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na kolejne dni. Wynika z niej, że aura będzie niespokojna.
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Piątek ma przynieść sporej części kraju gwałtowne zjawiska. Ostrzeżenia przed burzami mogą pojawić się w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim (poza powiatami wschodnimi), kujawsko-pomorskim, wielkopolskim (w powiatach wschodnich), łódzkim, mazowieckim (poza powiatami wschodnimi), świętokrzyskim, lubelskim (w powiatach położonych na krańcach zachodnich), śląskim, podkarpackim (w powiatach północno-zachodnich), opolskim (poza powiatami południowymi).
Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę
W sobotę alarmy przed burzami mogą obowiązywać w województwach: małopolskim, podkarpackim, lubelskim (poza powiatami północnymi) i świętokrzyskim (w powiatach wschodnich).
Tego dnia, poza wyładowaniami, spodziewane są też ulewy. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu mogą pojawić się w województwie śląskim, w południowej połowie tego regionu.
Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę
W niedzielę również może zagrzmieć. Żółte alarmy przed burzami IMGW planuje wydać na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego (poza powiatami wschodnimi) i świętokrzyskiego (w powiatach wschodnich).
Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu mogą pojawić się też tego dnia w województwie śląskim, w południowej połowie tego regionu.
Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek
W poniedziałek ostrzeżenia przed ulewami mogą obowiązywać w województwie warmińsko-mazurskim.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń IMGW
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.