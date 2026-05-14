Polska Burze i ulewy. Tu mogą pojawić się żółte alarmy Oprac. Franciszek Wajdzik

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na kolejne dni. Wynika z niej, że aura będzie niespokojna.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek

Piątek ma przynieść sporej części kraju gwałtowne zjawiska. Ostrzeżenia przed burzami mogą pojawić się w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim (poza powiatami wschodnimi), kujawsko-pomorskim, wielkopolskim (w powiatach wschodnich), łódzkim, mazowieckim (poza powiatami wschodnimi), świętokrzyskim, lubelskim (w powiatach położonych na krańcach zachodnich), śląskim, podkarpackim (w powiatach północno-zachodnich), opolskim (poza powiatami południowymi).

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

W sobotę alarmy przed burzami mogą obowiązywać w województwach: małopolskim, podkarpackim, lubelskim (poza powiatami północnymi) i świętokrzyskim (w powiatach wschodnich).

Tego dnia, poza wyładowaniami, spodziewane są też ulewy. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu mogą pojawić się w województwie śląskim, w południowej połowie tego regionu.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

W niedzielę również może zagrzmieć. Żółte alarmy przed burzami IMGW planuje wydać na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego (poza powiatami wschodnimi) i świętokrzyskiego (w powiatach wschodnich).

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu mogą pojawić się też tego dnia w województwie śląskim, w południowej połowie tego regionu.

Prognoza zagrożeń IMGW na poniedziałek

W poniedziałek ostrzeżenia przed ulewami mogą obowiązywać w województwie warmińsko-mazurskim.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Burza - zasady bezpieczeństwa Źródło zdjęcia: RCB