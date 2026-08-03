Polska Burza nad Łodzią. "Sporo tego gradu spadło" Damian Dziugieł |

Grad w Łodzi Źródło wideo: Kontakt24 / Tomasz Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Anielka

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Poniedziałek to kolejny dzień z groźną pogodą. IMGW ostrzega przed burzami w trzech województwach. Miejscami wyładowania mają być zagrożeniem nawet do wtorkowego poranka.

>>> ŚLEDŹ Z NAMI, GDZIE JEST BURZA

Burza nad Łodzią. Lał deszcz, padał grad

Przed wieczorem nad Łodzią przeszła burza z ulewnym deszczem oraz opadami gradu. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie pokazujące silny deszcz oraz padający grad. To, jak z bliska wyglądały pojedyncze gradziny, można zobaczyć na zdjęciu.

Grad w Łodzi Źródło: Kontakt24 / Tomasz

Grad w Łodzi Źródło: Kontakt24 / Anielka

Nagrania i zdjęcia gradu w Łodzi opublikowała w mediach społecznościowych także Sieć Obserwatorów Burz. "Sporo tego gradu spadło w Łodzi" - napisano na portalu X.