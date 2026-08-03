Burza nad Łodzią. "Sporo tego gradu spadło"
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Poniedziałek to kolejny dzień z groźną pogodą. IMGW ostrzega przed burzami w trzech województwach. Miejscami wyładowania mają być zagrożeniem nawet do wtorkowego poranka.
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Burza nad Łodzią. Lał deszcz, padał grad
Przed wieczorem nad Łodzią przeszła burza z ulewnym deszczem oraz opadami gradu. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie pokazujące silny deszcz oraz padający grad. To, jak z bliska wyglądały pojedyncze gradziny, można zobaczyć na zdjęciu.
Nagrania i zdjęcia gradu w Łodzi opublikowała w mediach społecznościowych także Sieć Obserwatorów Burz. "Sporo tego gradu spadło w Łodzi" - napisano na portalu X.
Źródło: tvnmeteo.pl, Kontakt24