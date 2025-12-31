Logo TVN24
Polska

Babia Góra. Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, zaspy na 100 cm

Babia Góra zimą - zdjęcie ilustracyjne
Pogoda na noc sylwestrową
Źródło: tvnmeteo.pl
W środę wieczorem Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) ogłosiło pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego na Babiej Górze w Beskidach.

Pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego na Babiej Górze w Beskidach to efekt ostatnich opadów śniegu, którego w ciągu minionej doby spadło 20 centymetrów oraz silnego wiatru. W ostatnim czasie nie było tam żadnego zagrożenia związanego z ryzykiem zejścia lawin.

Apel GOPR

Goprowcy poinformowali, że niewielkie zagrożenie występuje w miejscach, gdzie przewiany śnieg zgromadził się na starej, twardej pokrywie. "Ostrożność należy zachować również po południowej stronie masywu, zwłaszcza przy ruinach dawnego schroniska" - podali.

Zdaniem ratowników GOPR w rejonie Babiej Góry część szlaków jest oblodzona. Lokalnie powstały zaspy do 100 cm. W razie wypadku można wezwać pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.

Zagrożenie lawinowe określane jest w pięciostopniowej, rosnącej skali.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Noc sylwestrowa
Pogoda na noc sylwestrową. Chwyci siarczysty mróz
Prognoza
Śnieg, odśnieżanie
Zbliża się kolejna porcja opadów. Gdzie i ile śniegu spadnie
Prognoza
Śnieg, noc
Czerwone ostrzeżenia IMGW wciąż w mocy
Prognoza
Lawiny - śmiertelne zagrożenie
Lawiny - śmiertelne zagrożenie
Źródło: Adam Ziemienowicz/PAP

Autorka/Autor: dd

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock - zdj. ilustracyjne

Dowiedz się więcej:

