Babia Góra. Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, zaspy na 100 cm

Pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego na Babiej Górze w Beskidach to efekt ostatnich opadów śniegu, którego w ciągu minionej doby spadło 20 centymetrów oraz silnego wiatru. W ostatnim czasie nie było tam żadnego zagrożenia związanego z ryzykiem zejścia lawin.

Apel GOPR

Goprowcy poinformowali, że niewielkie zagrożenie występuje w miejscach, gdzie przewiany śnieg zgromadził się na starej, twardej pokrywie. "Ostrożność należy zachować również po południowej stronie masywu, zwłaszcza przy ruinach dawnego schroniska" - podali.

Zdaniem ratowników GOPR w rejonie Babiej Góry część szlaków jest oblodzona. Lokalnie powstały zaspy do 100 cm. W razie wypadku można wezwać pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300.

Zagrożenie lawinowe określane jest w pięciostopniowej, rosnącej skali.

