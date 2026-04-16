Polska Antycyklon przejmuje stery. Jaką przyniesie pogodę Franciszek Wajdzik

Prognozy pogody na czwartek Źródło: tvnmeteo.pl

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl, Arleta Unton-Pyziołek w czwartek w Polsce możliwe są jedynie lokalne, nieznaczne opady deszczu (do 1 l/mkw.), które przyniesie słabo aktywny front atmosferyczny. Znajdujący się nad krajem antycyklon będzie jednak hamował jego dalszy rozwój.

- Będzie kropić, a w nocy miejscami spaść może do 2-3 litrów na metr kwadratowy. Jednak suma opadów będzie symboliczna do piątkowego poranka - podkreśla ekspertka.

Skumulowana suma opadów do piątkowego poranka Źródło: tropicaltidbits.com

Antycyklon, a potem zmiana

W kolejnych dniach antycyklon odsunie opady od Polski. Zarówno w piątek, jak i sobotę dominować będzie dość pogodna aura z temperaturą sięgająca nawet 20 stopni Celsjusza w ciągu dnia. W niedzielę jednak cyklon północnoatlantycki zacznie forsować "suszową" blokadę wyżową i od zachodu do Polski wkroczy front z potrzebnymi opadami.

- Na przeważającym obszarze Europy, a szczególnie w pasie od Hiszpanii, przez Niemcy, Polskę, po Skandynawię, w okresie między 15 a 22 kwietnia da się we znaki niedobór opadów widziany w postaci silnej ujemnej, czyli suchej anomalii opadów według amerykańskiego modelu agencji NOAA - dodaje Unton-Pyziołek.

Według prognoz w Polsce większe opady deszczu mogą pojawić się w poniedziałek 20 kwietnia. W części kraju może spaść nawet do 20 l/mkw.

Pas niedoboru opadów od Hiszpanii, przez Polskę, Po Skandynawię Źródło: tropicaltidbits.com