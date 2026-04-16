Antycyklon przejmuje stery. Jaką przyniesie pogodę

Antycyklon nad Europą w czwartek, 16 kwietnia
Prognozy pogody na czwartek
Pogoda w Polsce. W najbliższych dniach pogodę w kraju będzie kształtował antycyklon rozciągnięty od Azorów po Finlandię i Rosję. Wyżowy układ będzie stanowił blokadę między innymi dla deszczowych niżów. Opady - i to silniejsze - pojawią się później.

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl, Arleta Unton-Pyziołek w czwartek w Polsce możliwe są jedynie lokalne, nieznaczne opady deszczu (do 1 l/mkw.), które przyniesie słabo aktywny front atmosferyczny. Znajdujący się nad krajem antycyklon będzie jednak hamował jego dalszy rozwój.

- Będzie kropić, a w nocy miejscami spaść może do 2-3 litrów na metr kwadratowy. Jednak suma opadów będzie symboliczna do piątkowego poranka - podkreśla ekspertka.

Skumulowana suma opadów do piątkowego poranka
Skumulowana suma opadów do piątkowego poranka
Antycyklon, a potem zmiana

W kolejnych dniach antycyklon odsunie opady od Polski. Zarówno w piątek, jak i sobotę dominować będzie dość pogodna aura z temperaturą sięgająca nawet 20 stopni Celsjusza w ciągu dnia. W niedzielę jednak cyklon północnoatlantycki zacznie forsować "suszową" blokadę wyżową i od zachodu do Polski wkroczy front z potrzebnymi opadami.

- Na przeważającym obszarze Europy, a szczególnie w pasie od Hiszpanii, przez Niemcy, Polskę, po Skandynawię, w okresie między 15 a 22 kwietnia da się we znaki niedobór opadów widziany w postaci silnej ujemnej, czyli suchej anomalii opadów według amerykańskiego modelu agencji NOAA - dodaje Unton-Pyziołek.

Według prognoz w Polsce większe opady deszczu mogą pojawić się w poniedziałek 20 kwietnia. W części kraju może spaść nawet do 20 l/mkw.

Pas niedoboru opadów od Hiszpanii, przez Polskę, Po Skandynawię
Pas niedoboru opadów od Hiszpanii, przez Polskę, Po Skandynawię
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Mgła, zamglenia, trudne warunki na drogach
W części kraju zrobi się nieprzyjemnie i niebezpiecznie. Ostrzeżenia IMGW
Polska
Upał
Upał wpływa na zachowanie mieszkańców miast
Nauka
Potężne gradobicie w stanie Ohio
"To były kule lodowe rzucane w okna"
Świat
Wyjątkowo sucho w warstwie do 40 cm - dane Clim4Cast
W Polsce jest wyjątkowo sucho
Polska
Przymrozek
IMGW ostrzega przed przymrozkami
Polska
Wiosna, deszcz, pochmurno
Tu może dziś przelotnie popadać
Prognoza
Uszkodzony przez burzę kościół w Wisconsin
Wichura zerwała dach kościoła. "Tak wielkich zniszczeń jeszcze nie widziałem"
Świat
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Nocą widzialność może spaść miejscami do 100 metrów
Prognoza
Timmy otrzyma jeszcze jedną szansę na ratunek
Zwrot akcji w sprawie Timmy'ego. Podejmą jeszcze jedną próbę uratowania humbaka
Świat
Tak będzie przemieszczał się pył nad Europą
Pył znad Sahary na naszym niebie. Tu niebo jeszcze zmętnieje
Polska
Tajfun Sinlaku wywołał poważne zniszczenia na wyspie Saipan w archipelagu Marianów Północnych
Sinlaku sunie po Pacyfiku. Amerykańskie wojsko ostrzegło swój personel
Świat
Rekin polarny z hrabstwa Sligo w Irlandii
Miał 150 lat, czyli był młodzieniaszkiem. Niezwykły widok na plaży
Świat
Karambol na ponad 70 pojazdów na autostradzie w Kolorado
Karambol na ponad 70 pojazdów. Pomogła lokalna społeczność
Świat
deszcz, ulewa, wiosna
W weekend nawet 20 stopni, później przyjdzie duża zmiana
Prognoza
Minigejzery na parkingu lotniska
Gejzery wody na lotnisku. "Niewiarygodne, co się teraz dzieje"
Świat
Rekiny otoczyły skuter u wybrzeży Karoliny Północnej
Łowił ryby, nagle otoczyły go rekiny. Nagranie
Ciekawostki
Powódź w hrabstwie Cheboygan w stanie Michigan
Przerwane wały przeciwpowodziowe. Ewakuują mieszkańców
Świat
Deszczowy, wiosenny dzień
To będzie deszczowy dzień
Prognoza
Tornado w Kansas
"Myśleliśmy, że mamy jeszcze czas. Okazało się, że nie"
Świat
Bóbr wszedł do sklepu
"Był zdezorientowany, ubrany na brązowo". Pojawił się w sklepie
Ciekawostki
Opady deszczu nocą
Pogoda na noc i na środę. Co nas czeka
Prognoza
Wzburzone morze, fale, ocean
Zbadali rozmieszczenie rtęci w oceanach. Pomogły ptaki
Nauka
Start rakiety SpaceX
Niezwykłe widowisko po starcie rakiety SpaceX. Nagranie
Świat
Trzęsienie ziemi w Nevadzie
"Budynek dosłownie podskakiwał"
Świat
GettyImages-627229076
Kłopotliwe dziedzictwo barona narkotykowego. Jest decyzja o eutanazji
Świat
Deszczowa środa
Specyficzna sytuacja w pogodzie. Co nam przyniesie odcięty niż
Prognoza
Manat zaskoczył amerykańskich policjantów
Płukały łódź, gdy zauważyły tego olbrzyma
Świat
Opady deszczu, wiosna
Dziś radar opadów może wprowadzać w błąd. Dlaczego
Prognoza
Pył z Sahary na zdjęciach satelitarnych
Pył z Sahary dociera do Polski. Gdzie będzie go najwięcej
Prognoza
Wiosna, ptaki budzą się do życia
Dziś nawet 18 stopni, ale powieje dość silny wiatr
Prognoza
